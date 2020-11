Les investisseurs italiens se détournent des fonds obligataires en septembre

(NEWSManagers.com) - Les fonds obligataires commercialisés en Italie ont vu sortir 13 millions d' euros en septembre, alors qu' ils avaient engrangé 4,5 milliards d' euros en août, montrent les dernières statistiques d' Assogestioni, l' association italienne des professionnels de la gestion. Depuis le début de cette année, ils continuent d' être en positif, avec 1,9 milliard d' euros.

Les fonds flexibles n' ont toujours pas la faveur des investisseurs italiens et voient sortir près de 2 milliards d' euros. Depuis le début de l' année, ils cumulent une décollecte nette de près de 14 milliards d' euros.

En revanche, les fonds actions engrangent 1,7 milliard d' euros en septembre, après 1,2 milliard en août. Depuis janvier, la collecte se monte à 7,4 milliards d' euros.

Les fonds monétaires sont repassés en positif à plus de 2 milliards d' euros d' entrées nettes en septembre, après une légère décollecte de 357 millions d' euros en août. Ils affichent la plus forte collecte depuis le début de l' année avec 12,7 milliards d' euros.

Au total, les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 2,7 milliards d' euros en septembre. Depuis le début de l' année, ils drainent 11,3 milliards d' euros. En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, la collecte s' élève à plus de 4 milliards d' euros. Les encours des fonds ouverts sont de 1.057 milliards d' euros et ceux incluant les fonds fermés et gestions sous mandat sont de 2.314 milliards d' euros.

La société de gestion qui affiche la plus forte collecte en septembre est Intesa Sanpaolo avec 1,3 milliard d' euros. Elle est suivie par BNP Paribas (637 millions d' euros) et Generali (576,2 millions). La plus forte décollecte est enregistrée par Poste Italiane (-621,8 millions), devant M&G (-338,7 millions) et Franklin Templeton (-219 millions).