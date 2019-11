Les investisseurs immobiliers français privilégient le " value-add"

(NEWSManagers.com) -

Plus que jamais, l' immobilier reste l' une des rares classes d' actifs susceptible d' apporter encore du rendement dans un contexte de taux bas, voire négatifs. Les stratégies à risque modéré sont très largement prisées par les investisseurs immobiliers français pour le troisième trimestre 2019 avec 65 % des réponses, selon le dernier Baromètre Brickvest du troisième trimestre.

Près de deux investisseurs français sur trois, soit 65 % des personnes sondées, préfèrent notamment privilégier les stratégies " Value-Add " sur le marché de l' immobilier commercial, soit une augmentation de 20 % des intentions d' achat sur un an, un niveau jamais atteint depuis la création du Baromètre BrickVest début 2017. A l' inverse, l' intérêt pour les opérations de type " Core " et " Core Plus " , à faible risque, chute de 58 % avec seulement 9 % des réponses de la part des sondés. Quant aux stratégies opportunistes, plus risquées, elles recueillent 26 % des suffrages.

Le Baromètre révèle également que les investisseurs français - mais aussi internationaux - sont désormais à la recherche de placements plus liquides. Un taux en progression de plus de 45 % sur un an qui montre que les investisseurs sont de plus en plus sensibles à la possibilité de se désengager si le marché venait à se retourner.

En outre, pour 45 % des investisseurs français et 43 % des investisseurs internationaux, la croissance du capital reste l' objectif principal d' investissement.

Pour le Baromètre de ce troisième trimestre 2019, quels sont les préférences géographiques des investisseurs ? Si le Royaume-Uni est toujours en tête avec 28 % de réponses positives, les investisseurs sondés préfèrent aujourd' hui privilégier également d' autres zones géographiques comme les Etats-Unis avec 22 % de réponses positives, qui passent devant l' Allemagne avec 21 % des intentions d' investissement, pour la première fois depuis le lancement du Baromètre. Quant à la France, elle recueille 18 % des réponses.