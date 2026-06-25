Les investisseurs du fonds de crédit privé Ares demandent le rachat de 14 % des parts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les investisseurs d'un fonds de crédit privé géré par Ares Management ARES.N ont cherché à retirer 14,4 % de leurs parts au cours du deuxième trimestre, selon un document réglementaire publié jeudi.
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