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Les investisseurs du fonds de crédit privé Ares demandent le rachat de 14 % des parts
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 14:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les investisseurs d'un fonds de crédit privé géré par Ares Management ARES.N ont cherché à retirer 14,4 % de leurs parts au cours du deuxième trimestre, selon un document réglementaire publié jeudi.

Crédit privé

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