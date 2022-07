Les investisseurs demandent davantage d'innovation sur les ETF obligataires

(NEWSManagers.com) - Selon une étude réalisée par Tabula Investment Management, fournisseur britannique d’ETF obligataire, un investisseur professionnel européen sur dix estime que l'offre ESG actuelle sur le marché des ETF Fixed Income est mauvaise, et 29 % la décrivent comme moyenne. Seuls 7 % estiment qu'elle est excellente, les autres la qualifiant d'assez bonne.

Ce sondage (1) a été réalisé auprès d'investisseurs professionnels basés au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, qui gèrent collectivement plus de 140 milliards de dollars d'actifs.

En ce qui concerne la façon dont le marché ESG des produits Fixed Income pourrait s'améliorer, 60 % des investisseurs professionnels interrogés disent qu'ils aimeraient voir davantage de produits innovants disponibles. Ils sont 54 % à souhaiter une meilleure couverture des différentes catégories d'actifs Fixed Income et 44 % à souhaiter une plus grande transparence. Quatre personnes sur dix voudraient un plus grand choix d'ETF obligataires ESG.

Dans les classes d'actifs du Fixed Income qui pourraient faire l'objet de nouveaux ou de meilleurs ETF ESG, 62 % des investisseurs citent le crédit aux entreprises, suivi de 39 % pour le crédit à haut rendement et 39 % pour l'exposition aux marchés émergents.

(1): Tabula Investment Management a chargé la société d'étude de marché Pureprofile d'interroger 100 investisseurs professionnels à travers l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Suisse (20 pour chaque pays). Collectivement, ils gèrent 142 milliards de dollars d'actifs, et travaillent pour des gestionnaires de fonds, des gestionnaires de fortune, des banques privées et des family offices européens. Les entretiens ont été réalisés en ligne au premier trimestre 2022.