Les investisseurs de SpaceX sont confrontés à une opportunité potentiellement irrésistible de réaliser leurs gains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'expiration de la première période de blocage, prévue jeudi, pourrait tripler le flottant de SpaceX

* Le calendrier échelonné de levée des restrictions permettra de libérer 12,9 milliards d’actions supplémentaires d’ici mi-2027

* Selon les investisseurs, il est essentiel de comprendre qui vend pour évaluer les perspectives

(Ajout d'informations sur les actions, les investisseurs et les actionnaires de SpaceX, ainsi que d'une balise « analyse ») par Suzanne McGee et Akash Sriram

De nombreux employés et investisseurs de la première heure de SpaceX SPCX.O pourraient saisir jeudi une opportunité peut-être irrésistible : encaisser les gains colossaux réalisés sur le titre à l’expiration de la première période de blocage des actions de la société. Les courtiers s’attendent à une ruée pour réaliser ces bénéfices. Les initiés qui ont acquis des participations dans cette entreprise spécialisée dans l’espace et l’IA plusieurs mois, voire plusieurs années, avant son introduction en bourse en juin, à une fraction du prix d’introduction de 135 dollars par action, devraient réaliser d’importants gains avec l’expiration de la période de blocage , mais leurs ventes pourraient exercer une nouvelle pression sur le titre, qui a chuté de 49% par rapport à son plus haut niveau atteint en juin.

Des ventes massives sont attendues, mais déterminer qui se désengage ou réduit sa participation sera déterminant pour le sentiment du marché quant aux perspectives de l’entreprise, ont déclaré des gestionnaires de fonds, des courtiers et des analystes.

"C’est sans doute le délai de blocage le plus commenté de toute l’histoire des introductions en bourse", a déclaré Robert Hackel, directeur général de la société de courtage institutionnel R.F. Lafferty & Co.

Il a reçu de nombreux appels d’investisseurs ayant investi avant l’introduction en bourse, désireux de profiter de cette occasion pour vendre une partie de leurs participations dans SpaceX afin d’acquérir des actions négociées sur le marché privé d’autres candidats à l’introduction en bourse, tels que les géants de l’IA Anthropic et OpenAI, ainsi que la start-up spécialisée dans les technologies de défense Anduril Industries.

"On va assister à de nombreuses sorties", a-t-il ajouté.

Les employés et les premiers investisseurs de SpaceX "disposent de gains si considérables qu’ils seront très fortement incités à réaliser une plus-value et à diversifier leurs portefeuilles", a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire de services de recherche et de fonds d’investissement spécialisés dans les introductions en bourse.

Bien que le directeur général Elon Musk détienne environ 42% du capital de la société, il n’est pas autorisé à vendre ses actions avant un an après l’introduction en bourse, en vertu d’un accord de blocage distinct. M. Musk n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

De nombreux employés pourront vendre leurs actions à partir de jeudi, mais les dirigeants de la société restent soumis à des accords de blocage plus longs qui, en général, ne commenceront à expirer qu’après la publication des résultats du quatrième trimestre. Mercredi, l’action SpaceX a chuté d’environ 8,5% après l’annonce d’ une hausse de 92% de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, supérieure aux attentes. Elle a continué à baisser malgré les déclarations du directeur général Bret Johnsen lors de la conférence téléphonique sur les résultats, selon lesquelles la société est en passe d’enregistrer un chiffre d’affaires annualisé de 100 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. L’ e liée à l’expiration des périodes de blocage pourrait en être la cause, a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

Cette vague de ventes "semble davantage liée au sentiment du marché, car selon les médias, de nombreux initiés chercheraient à vendre leurs actions cette semaine, à la suite des bons résultats, dès lors que leurs actions seront entièrement débloquées", a déclaré M. Mulberry.

SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant les ventes attendues à la suite de cette première expiration de la période de blocage.

TOUS LES REGARDS SONT TOURNÉS VERS CEUX QUI CÉDERONT LEURS PARTICIPATIONS Les périodes de blocage sont courantes après les introductions en bourse; elles empêchent les initiés de vendre leurs actions pendant une durée déterminée. Mais celle de SpaceX est inhabituelle, car les banques ont échelonné les déblocages sur près d’un an, plutôt que de permettre à des milliards d’actions d’être mises sur le marché en une seule journée. Jeudi, pas moins de 912 millions des quelque 13,6 milliards d’actions en circulation de SpaceX pourront être vendues, ce qui représentera plus du double du flottant actuel de la société.

D’ici la fin du processus, prévue au milieu de l’année prochaine, 12,9 milliards d’actions supplémentaires seront libérées pour les transactions.

Le flottant actuel est si faible que la seule expiration de la première période de blocage pourrait plus que doubler le nombre d’actions disponibles aux transactions, et si une clause de déblocage anticipé liée au cours de l’action venait à être déclenchée, cela pourrait plus que tripler le flottant.

"Cette fois-ci, c’est un multiple des actions en circulation qui sera mis sur le marché, et non une fraction; ces périodes de blocage constitueront donc un test intéressant de l’engagement des premiers investisseurs à soutenir l’entreprise sur le long terme", a déclaré Andrew Chanin, directeur général de Procure AM, qui gère l’ETF Procure Space UFO.O . Ce fonds est indexé sur un indice sectoriel qui investit environ 6% de ses actifs dans SpaceX.

Une vente importante par un investisseur de la première heure pourrait envoyer un signal fort quant au niveau de confiance dans les perspectives de SpaceX, a déclaré Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX. Founders Fund, Craft Ventures, le Valor Equity Fund d’Antonio Gracias (membre du conseil d’administration) et Alphabet

GOOGL.O figuraient parmi ses premiers investisseurs, selon les données de PitchBook au moment de l’introduction en bourse de SpaceX et leurs sites web respectifs. Ils n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Pour évaluer la probabilité d’une vente massive, Gabriel Shahin, fondateur de Falcon Wealth Planning, fait appel à ses contacts parmi les initiés et les employés de SpaceX. Sa conclusion: aucun ne semble désireux de vendre.

"Ils croient en SpaceX sur le long terme, et par conséquent, nous avons tendance à être plus optimistes quant au fait que les initiés ne vendent pas non plus, et quant à ce que cela laisse présager pour l’action", a-t-il déclaré. Mais M. Shahin reconnaît que chacune des prochaines dates d’expiration des périodes de blocage risque de rendre les échanges boursiers plus turbulents. Déjà, la volatilité de SpaceX rend difficile pour de nombreux investisseurs qui souhaitent se protéger contre de nouvelles baisses de se couvrir, car les prix des options atteignent des niveaux qui relèvent de la "pure folie", a déclaré M. Shahin.