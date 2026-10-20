Les investisseurs de SpaceX, dans l'attente des résultats, font pression sur Musk au sujet de la fusion avec Tesla

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* Une question sur la fusion arrive en deuxième position parmi les questions soumises par les investisseurs, avec 26 votes positifs

* La question la plus plébiscitée porte sur l'avancement du développement du module lunaire Starship et recueille 38 votes positifs

* Les dirigeants pourraient ne pas aborder les questions soumises lors de la webdiffusion qui débutera à 16h30 EDT (20h30 GMT)

par Akash Sriram

Les actionnaires de SpaceX SPCX.O souhaitent savoir quand le fabricant de fusées fusionnera avec Tesla TSLA.O , réunissant ainsi deux des plus grandes entreprises d’Elon Musk au sein d’une union sur laquelle les investisseurs spéculent depuis longtemps.

“Quand SpaceX fusionnera-t-il avec Tesla?” était la deuxième question la plus plébiscitée — avec 26 votes positifs — soumise par les investisseurs à la direction de SpaceX avant la diffusion en ligne de la présentation des résultats du troisième trimestre mardi. La même question a recueilli 128 votes positifs sur le site des relations investisseurs de Tesla.

Barclays a laissé entendre la semaine dernière qu’un accord pourrait être annoncé avant l’assemblée générale annuelle de Tesla, SpaceX étant le repreneur le plus probable, bien qu’aucune des deux sociétés ni Elon Musk ne se soient officiellement engagés en faveur d’une telle opération.

LES PROGRÈS DU MODULE D'ATTERRISSAGE LUNAIRE REMIS EN QUESTION

La question ayant recueilli le plus de votes, avec 38 votes positifs, portait sur l’avancement du matériel de l’atterrisseur lunaire de Starship, dans une liste qui montrait que les investisseurs particuliers se concentraient sur Starship tandis que les analystes et les actionnaires institutionnels réclamaient des détails sur le chiffre d’affaires et les dépenses liés à l’IA.

SpaceX a réalisé des progrès dans les essais de Starship, mais les technologies clés nécessaires pour transformer cette fusée géante en atterrisseur lunaire, notamment son ravitaillement en orbite, n’ont pas encore été pleinement démontrées. Le service Internet par satellite rentable de l’entreprise, Starlink, contribue à financer les dépenses importantes consacrées aux puces électroniques, aux centres de données terrestres et à Grok, mais les pertes des activités liées à l’IA ont explosé.

Alors que la liste des questions des investisseurs avant la publication des résultats du deuxième trimestre en août était dominée par des questions légères et des contributions inspirées de mèmes, les questions les plus fréquentes de ce trimestre portaient davantage sur les projets de l’entreprise, les contributions fantaisistes se retrouvant pour la plupart en bas de la liste.

On ne savait pas exactement quelles questions les dirigeants choisiraient de traiter lorsque la webdiffusion débuterait à 16h30 EDT (20h30 GMT).

“Quelle part du chiffre d’affaires lié à l’IA relève actuellement d’engagements pluriannuels, et qu’est-ce qui donne à la direction la certitude que l’IA pourra croître à un rythme égal ou supérieur à celui de l’entreprise dans son ensemble pendant plusieurs années?”, a demandé un investisseur potentiel, sans obtenir le moindre vote positif. Le chiffre d’affaires de SpaceX lié à l’IA provient d’une poignée de clients , notamment Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O et le laboratoire d’IA Anthropic , et les contrats de calcul peuvent être résiliés moyennant un préavis d’environ 90 jours.

Un investisseur institutionnel a demandé quelle part de la capacité contractuelle de Google resterait disponible si un tribunal ordonnait l’arrêt des turbines à gaz du centre de données Colossus 2 à Memphis, dans le Tennessee. Un autre a demandé si Google avait accepté la totalité de la capacité prévue dans son contrat de cloud computing et si SpaceX s’attendait à percevoir l’intégralité du tarif mensuel contractuel.

La question en six parties d’un analyste sur la capacité des satellites Starlink, les priorités de lancement et les dépenses d’investissement n’a recueilli aucun vote positif.

Des questions plus légères étaient disséminées dans la liste. Un utilisateur a demandé si SpaceX ferait atterrir une Tesla Roadster — une voiture de sport équipée de propulseurs de fusée permettant de courts sauts dans les airs — sur la Lune, ajoutant: “(it) ce serait génial.”