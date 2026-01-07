Les investisseurs de BlueScope Steel souhaitent une augmentation du prix de l'offre de rachat de 9 milliards de dollars

(Ajout du commentaire de SGH au paragraphe 10) par Scott Murdoch et Christine Chen

Les investisseurs de BlueScope Steel BSL.AX ont déclaré qu'ils espéraient que l'offre de rachat de 13,2 milliards de dollars australiens (8,92 milliards de dollars) de SGH SGH.AX et de la société américaine Steel Dynamics STLD.O soit relevée afin d'obtenir leur soutien pour la vente du plus grand aciériste d'Australie.

Les actions de BlueScope ont clôturé en hausse de 1,12 % mercredi à 29,87 dollars australiens, soit un peu moins que l'offre de 30 dollars australiens par action rendue publique lundi.

Le conseil d'administration de BlueScope n'a pas encore émis de recommandation officielle sur l'offre en numéraire, qui était la quatrième approche de Steel Dynamics proposée à l'entreprise basée à Melbourne depuis la fin de l'année 2024.

Selon les termes de l'accord, SGH, contrôlée par le milliardaire australien Kerry Stokes, achèterait BlueScope et céderait ensuite les actifs nord-américains de l'aciérie à Steel Dynamics.

Si les actions de BlueScope se négocient à un prix proche de celui de l'offre, ce qui signifie que le marché s'attend à ce que l'opération ait lieu, certains investisseurs estiment que le prix doit être revu à la hausse pour obtenir leur soutien.

"C'est une bonne chose qu'il y ait un certain intérêt pour BlueScope, mais nous pensons que ce n'est pas suffisant au vu des valorisations", a déclaré Jamie Hannah, directeur adjoint des investissements chez VanEck, un investisseur de BlueScope et de SGH.

"Je pense que de la manière dont les choses se passent, ils vont devoir augmenter l'offre s'ils veulent que l'un des actionnaires franchisse la ligne de démarcation."

AustralianSuper, le plus grand investisseur de BlueScope avec une participation de 12,5 %, s'est refusé à tout commentaire. Son soutien pourrait être essentiel pour que l'offre se concrétise, car les fonds de pension australiens jouent souvent un rôle actif dans les transactions d'entreprises.

AustralianSuper a fait échouer l'offre de 10,6 milliards de dollars de Brookfield pour Origin Energy ORG.AX en 2023, après avoir déclaré que l'offre sous-évaluait l'entreprise énergétique australienne.

Un porte-parole de SGH a déclaré que son offre sur BlueScope donnerait aux actionnaires "une occasion immédiate et certaine de réaliser une augmentation matérielle de la valeur et une prime très attrayante".

BlueScope et Steel Dynamics n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

"C'est certainement un bon début... mais nous pensons qu'en termes de valeur totale, ils devraient se situer légèrement au nord de 30 dollars australiens", a déclaré Joseph Koh, gestionnaire de portefeuille chez Blackwattle Investment Partners, qui possède des actions BlueScope et SGH.

Les analystes de Macquarie ont déclaré dans une note de recherche qu'ils avaient l'impression que les investisseurs considéraient le prix comme bas mais que la perspective d'un accord était réelle.

"(Un changement) des termes et de l'économie semble donc probable à mesure que le temps passe", ont-ils déclaré.

(1 $ = 1,4795 dollar australien)