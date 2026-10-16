Les investisseurs craignent des sorties de capitaux et des risques de change alors que MSCI s'apprête à dégrader la note de l'Indonésie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le marché boursier indonésien ne mérite plus le statut de “marché émergent”, a déclaré MSCI (Morgan Stanley Capital International) , et le fournisseur d’indices a proposé de le retirer d’une gamme de produits suivis par les investisseurs internationaux.

Cette décision constitue un revers majeur susceptible d'entraîner une fuite des capitaux. Voici ce qu'en disent les acteurs du marché:

ANGUS MACKINTOSH, SPÉCIALISTE DE L'ASEAN, ALETHIA CAPITAL, SINGAPOUR:

“Cette décision semble excessive au vu des mesures prises par l’Indonésie pour remédier aux problèmes liés à la transparence du marché et au flottant. Le problème pour l’Indonésie réside dans l’absence de preuves de la mise en œuvre de ces mesures et dans l’incapacité à sanctionner les personnes manifestement impliquées dans des manipulations boursières. La seule façon pour l’Indonésie de remédier à cette situation serait d’imposer des sanctions sévères et des amendes à ceux qui se livrent à des manipulations boursières concertées.

“Cette mesure ne reflète pas la bonne santé de la grande majorité des sociétés cotées, ni d’ailleurs celle de l’économie indonésienne, et il n’est pas logique de mettre l’Indonésie dans le même panier que le Liban, la Palestine et l’Argentine.”

RADHIKA RAO, ÉCONOMISTE SENIOR, DBS BANK, SINGAPOUR:

“Cette évolution potentielle pourrait s’avérer plus défavorable qu’un reclassement de catégorie, car les investisseurs passifs liés par un mandat pourraient également réduire leur exposition. Tout mouvement d’aversion au risque qui s’ensuivrait sur le marché des devises inciterait probablement la banque centrale à redoubler de vigilance et à intervenir.”

GARY TAN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS, SINGAPOUR:

“Cette consultation est une surprise compte tenu des mesures déjà prises par l’Indonésie pour améliorer l’accessibilité du marché, notamment la suppression du seuil minimal du cours des actions. La perspective d’un statut autonome pourrait inciter les investisseurs indexés à réduire encore davantage leur exposition au risque, mais pour l’Indonésie, selon nous, la principale préoccupation réside moins dans l’impact direct sur les actions que dans la pression potentielle sur la devise due aux sorties de capitaux étrangers.”

IRMAN FAIZ, ÉCONOMISTE, BANQUE DANAMON INDONÉSIE:

“L’évaluation exceptionnellement sévère de MSCI incite davantage les investisseurs institutionnels à réduire leur exposition avant la décision finale, ce qui pourrait prolonger la volatilité des actions et affaiblir l’appétit pour le risque des investisseurs étrangers.

“Le risque le plus important est de nature structurelle: il va d’une participation institutionnelle réduite à une liquidité moindre, en passant par des coûts de financement des actions plus élevés. Les banques à grande capitalisation sont particulièrement exposées, tandis que les répercussions sur les obligations souveraines dépendraient de l’appétit pour le risque des investisseurs en général plutôt que de ventes automatiques liées à l’indice.”

JAYDEN VANTARAKIS, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE SUR LES ACTIONS DE L’ASEAN, MACQUARIE CAPITAL, SINGAPOUR:

“L’hypothèse de travail de la plupart des investisseurs en actions avec lesquels nous nous sommes récemment entretenus était que les mesures prises concernant la divulgation des flottants et de la concentration des actionnaires seraient suffisantes pour éviter une dégradation de la note.”

“La prolongation de l’examen de novembre 2026 à juin 2027 prolonge également la période d’incertitude pour les investisseurs.”