Les investisseurs continuent de sortir des fonds obligataires et monétaires

(NEWSManagers.com) - La décollecte se poursuit à un rythme élevé pour les fonds obligataires et monétaires. Entre le 27 janvier et le 2 février, les premiers ont rendu 11,6 milliards de dollars (10,1 milliards d'euros) à leurs porteurs de parts, contre 24,4 milliards pour les seconds, selon le "Flow Show", le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les fonds actions ont, eux, collecté 21,8 milliards de dollars. Ils ne montrent pas de signe de "capitulation" de la part des investisseurs, commente l'étude qui indique que la collecte sur les fonds actions se monte à 106 milliards depuis le début de l'année.

Les investisseurs ont retiré d'importantes sommes sur plusieurs segments de l'obligataire : 5,6 milliards de dollars des fonds d'obligations investment grade, 4,7 milliards des fonds à haut rendement, et 2,4 milliards des fonds de dettes souveraines indexées à l'inflation. Ils ont, dans le même temps, trouvé refuge dans les fonds de dettes souveraines nominales, avec +2,8 milliards de dollars de collecte.

Dans les fonds actions, les flux se sont majoritairement dirigés vers les stratégies européennes (+4,8 milliards, le plus important flux hebdomadaire depuis mai 2017) et américaines (+4,3 milliards). Les fonds actions émergentes ont reçu 2,2 milliards de dollars, et les fonds actions japonaises 0,5 milliard. Sur le marché américain, les principaux collecteurs sont les fonds de grandes capitalisations, avec +8,4 milliards de dollars. Les investisseurs ont également sélectionné en priorité des fonds du secteur des matériaux (+2,2 milliards de dollars) et de type value (+1,8 milliard). A l'inverse, les fonds de petites capitalisations ont subi une décollecte hebdomadaire de 1,9 milliard de dollars.