Les investisseurs continuent de miser sur les fonds actions

(NEWSManagers.com) - La collecte hebdomadaire des fonds actions s'est maintenue à un haut niveau entre le 11 et le 17 février, selon les données du " Flow Show " , le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research. Après une semaine record à 58,1 milliards de dollars de collecte (du 4 au 10 février), les fonds actions ont reçu cette fois-ci 27,8 milliards d'investissements, ce qui reste un niveau important. La demande de fonds obligataires est pour sa part plutôt stable, avec une quinzième semaine consécutive de collecte positive.

Dans le détail, les investisseurs ont placé 17,1 milliards de dollars dans des fonds indiciels, et 10,7 milliards dans des fonds gérés activement. Les fonds américains ont reçu 6,1 milliards de dollars, bien moins que l'exceptionnelle collecte de 36,1 milliards de la semaine précédente. Les fonds de grande capitalisation se classent en tête, avec 4,9 milliards de dollars de flux nets, suivis par les petites capitalisations (+1,6 milliard) et le style croissance (+0,1 milliard). Le style value a lui décollecté de un milliard de dollars. Par secteur, seules la tech et la santé sortent véritablement la tête de l'eau, avec des collectes nettes respectives de 5,1 milliards et 1,8 milliard de dollars. Dans les autres régions, les fonds actions émergentes ont maintenu leur attractivité avec +5,3 milliards de dollars, tandis que les japonais ont reçu seulement 1,3 milliard, et les européens rendu 0,9 milliard.

Les fonds obligations ont, eux, reçu pour 12,6 milliards de dollars d'ordres nets d'achat de parts, quasi-exclusivement alimentés par les obligations d'entreprises investment grade (+11,1 milliard). Les fonds d'obligations à haut rendement ont rendu 1 milliard de dollars, tout comme les obligations émergentes (-0,3 milliard) et les obligations souveraines (-0,9 milliard). Sur le segment du cash, les fonds monétaires ont reçu un petit flux net de 2,1 milliards de dollars, et les fonds or 0,03 milliard.