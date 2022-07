Les investisseurs continuent d’abonder les fonds de dettes souveraines

(NEWSManagers.com) - La collecte hebdomadaire des fonds s’est une nouvelle fois concentrée dans le monétaire, la dette souveraine, et les grandes capitalisations américaines, selon le "Flow Show", le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research.

Par classe d’actifs, entre le 7 et le 13 juillet, la tendance est approximativement la même qu’au début du mois de juillet. Le leadership revient aux fonds monétaires avec 15,1 milliards de dollars nets (15,1 milliards d’euros), suivis par les obligations, +1,6 milliard. Les fonds actions ont, eux, décollecté de 2,9 milliards, et les fonds or de 0,9 milliard.

Dans l’obligataire, la quasi-totalité des catégories de fonds a décollecté. Seuls les fonds de dettes souveraines au nominal et d’obligations municipales ont intéressé les investisseurs, avec respectivement +8,3 milliards de dollars et +0,3 milliard. Les fonds de dettes d’entreprises investment grade ont, eux, rendu 2,2 milliards de dollars, ceux de dettes high yield 1 milliard, et ceux de dettes émergentes 2,3 milliards.

En actions, les flux, entrants ou sortants, sont relativement contenus. Par zone géographique, seules les stratégies émergentes s’en sortent, avec +0,3 milliard de dollars. La décollecte a touché les principales zones économiques, avec -1,6 milliard de dollars pour les fonds d’actions américaines, -1,4 milliard pour les fonds d’actions européennes, et -0,6 milliard pour les fonds d’actions japonaises. Sur le marché américain, la priorité des investisseurs a été donnée aux fonds de grandes capitalisations (+2,7 milliards de dollars de collecte) et aux fonds du secteur de la santé (+0,9 milliard). Les principaux retraits se sont massés sur les fonds du secteur des matériaux (-3,4 milliards de dollars), des petites capitalisations (-3,1 milliards) et des stratégies value.