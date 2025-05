Les investisseurs américains rassurés par l'inflation, UnitedHealth en vedette

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en ordre dispersé après leur forte hausse de lundi. Les futures se sont redressés à la suite de l’annonce d’une inflation légèrement moins forte qu’anticipé en avril. Elle est au plus bas depuis février 2021. Le rendement du 10 ans américain recule à 4,45%. Du côté des valeurs, UnitedHealth a suspendu ses objectifs et change de PDG. La baisse attendue de 10% du titre devrait peser sur le Dow Jones. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 grappillent 0,03% et ceux sur le Dow Jones perdent 0,41%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé nettement dans le vert cette première séance de la semaine. Elles profitent d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis au terme de leur réunion à Genève. Les deux pays suspendent leurs tarifs douaniers pour 90 jours, signe d'une désescalade dans leur guerre commerciale. Ces avancées ont profité notamment aux grandes sociétés comme Apple ou Amazon. De son côté, Fox est également bien entouré après la publication de ses résultats trimestriels. Le Dow Jones a gagné 2,81% à 42 410,10 points et le Nasdaq a grimpé de 4,35% à 18 708,34 points.

Les chiffres macroéconomiques

L’inflation est ressortie à 0,2% en avril aux Etats-Unis alors qu’elle était attendue à 0,3% après -0,1% en mars. En rythme annuel, elle s’est élevée à 2,3%, sachant qu’elle était anticipée à 2,4%, comme en mars. Dans sa version core, l’inflation est ressortie à 0,2% en avril aux Etats-Unis alors qu’elle était attendue à 0,3% après 0,1% en mars. En rythme annuel, elle s’est élevée à 2,8%, sachant qu’elle était anticipée à 2,8%, comme en mars.

Les valeurs à suivre

Coinbase

La plate-forme d'échange de cryptomonnaies, Coinbase, remplacera Discover Financial au sein de l'indice S&P 500, a indiqué Standard & Poors. Il intégrera l'indice américain de référence pour les gestionnaires d'actifs à partir de la séance du 19 mai. Grâce à cette annonce, l'action Coinbase est attendue en progression de 10% à Wall Street. Coinbase entrera dans l'histoire en devenant la première société de cryptomonnaies pure-player à rejoindre le S&P 500.

On Holding

On Holding, société de vêtements de sport basée en Suisse mais cotée à New-York, a relevé ses prévisions annuelles. Le groupe, introduit en Bourse à l'été 2021, table sur une croissance de son chiffre d'affaires d'au moins 28 % en 2025 à taux de change constants, contre une prévision antérieure de 27 %. Au premier trimestre, les ventes ont bondi de 43 % à 726,6 millions de francs suisses, dépassant les attentes qui tablaient sur 681,2 millions de francs suisses. On Holding a indiqué qu'elle devra procéder à des ajustements tarifaires sélectifs afin d'atténuer l'impact des droits de douane.

UnitedHealth

UnitedHealth est attendu en net repli à Wall Street, entraînant dans son sillage ses concurrents comme Humana, Molina Healthcare ou CVS Health Corp. Outre un changement à la tête de l’entreprise, les investisseurs n’apprécient pas la suspension des objectifs financiers annuels. Cette décision est liée à la croissance des coûts médicaux. Pour rappel, UnitedHealth avait révisé à la baisse certaines de ses prévisions financières annuelles il y a un mois.