Les investisseurs activistes américains doivent divulguer l'identité de leurs clients dans leurs documents réglementaires, selon la SEC

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* La SEC publie des interprétations concernant les déclarations 13D et les circulaires de sollicitation de procurations

* Ces interprétations font suite à une intensification des activités des actionnaires activistes au premier semestre

* Les fonds spéculatifs préfèrent garder secrète l'identité de leurs investisseurs

par Svea Herbst-Bayliss

Aux États-Unis, les investisseurs activistes doivent divulguer l’identité de leurs clients dans leurs déclarations réglementaires, a déclaré la Securities and Exchange Commission (SEC) dans une décision susceptible de perturber les fonds spéculatifs, en leur demandant de fournir des informations qu’ils se battent depuis longtemps pour garder secrètes.

Les interprétations actualisées concernant les déclarations 13D et les circulaires de vote, publiées jeudi par la principale autorité de régulation boursière américaine, n’étaient pas attendues et n’ont pas fait l’objet d’une large couverture médiatique, selon des avocats spécialisés dans l’activisme actionnarial, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat afin de pouvoir aborder le sujet ouvertement.

Les nouvelles orientations de la SEC concernant ses “Corporate Finance Interpretations” clarifient la manière dont l’agence interprète ses règles relatives aux documents réglementaires essentiels, après six mois intenses marqués par des campagnes activistes.

L’autorité de régulation n’a pas répondu à une demande de commentaire sur ces changements ni expliqué ce qui l’avait poussée à publier cette interprétation à ce moment précis.

Ces modifications témoignent d’un intérêt accru pour la transparence concernant ce que les investisseurs qui font pression pour obtenir des changements au sein des conseils d’administration ou sur d’autres sujets doivent divulguer au sujet de leurs clients, ont déclaré les conseillers juridiques. Ces changements interviennent alors que des entités ad hoc appelées « sidecars » sont de plus en plus utilisées pour financer des campagnes activistes.

“L’identité des investisseurs dans une entité constituée dans le but d’acquérir des titres d’un émetteur spécifique et de mener une campagne activiste auprès de cet émetteur doit être divulguée”, écrit la SEC en réponse à la question 110.09.

La réponse à la question 155.02, qui demande si les clients sont considérés comme des “participants” à une société en commandite visant à solliciter des votes pour remplacer des administrateurs, est “oui” si ces clients ont investi plus de 500 dollars.

UN ACTIVISME EN PLEINE EXPANSION

Au cours du premier semestre 2026, des investisseurs, notamment Elliott Investment Management, Ancora Alternatives et TOMS Capital Investment Management, ont poussé des entreprises aussi diverses que le géant des médias Warner Bros Discovery WBD.O ou Devon Energy DVN.N à améliorer leurs performances.

Dans un secteur particulièrement concurrentiel des marchés financiers, les fonds spéculatifs ont longtemps privilégié le secret quant à l’identité de leurs investisseurs. Ils font valoir que révéler la moindre information sur leurs activités, y compris l’identité de ceux qui les financent, pourrait encourager les imitateurs et limiter leur capacité à générer des profits.

Alors que les fonds spéculatifs se livrent à une course effrénée pour lever des capitaux, ils sont de plus en plus nombreux à recourir à des entités ad hoc, dans le cadre desquelles les investisseurs potentiels sont souvent informés de la stratégie de la société et du nom de l’entreprise cible. Cela permet aux clients d’investir dans des sociétés spécifiques, plutôt que de faire partie du vaste portefeuille d’investissements d’un fonds spéculatif.

Mais les entreprises ciblées par des activistes financiers affirment qu’une plus grande transparence, notamment le fait de savoir qui investit, est une information nécessaire pour se défendre.

L’interprétation de la SEC rappellera aux entreprises et aux fonds spéculatifs l’année 2022, lorsque la société de dispositifs médicaux Masimo Corp, confrontée à un conflit avec Politan Capital, avait modifié ses statuts pour obliger tout activiste prévoyant de proposer des candidats au conseil d’administration à divulguer l’identité des commanditaires du fonds et à révéler ses intentions futures de proposer des candidats ailleurs.

Les statuts de Masimo ont suscité l’indignation parmi les investisseurs activistes chevronnés. Et bien que peu d’entreprises aient suivi l’exemple de Masimo, des centaines de sociétés ont contacté leurs avocats pour savoir si elles devaient elles aussi adopter de tels statuts, ont indiqué des avocats.

Début 2023, Masimo a fait marche arrière et a cessé d’exiger des fonds spéculatifs qu’ils fournissent ces informations détaillées. En 2026, elle a été rachetée par Danaher DHR.N .