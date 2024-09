Les investisseurs accentuent leurs placements en fonds monétaires et sortent des cryptos début septembre

Les fonds monétaires continuent de faire le plein. Sur la semaine au 4 septembre, ils ont placé 60,8 milliards de dollars dans des fonds monétaires à l’échelle mondiale, selon le flow show de BofA Global Research sur les flux mondiaux dans les fonds, réalisé à partir des données d’EPFR. Sur les cinq dernières semaines, la collecte s’est élevée à 231 milliards de dollars, soit le plus fort montant sur une telle période depuis décembre 2023.

Dans le même temps, les investisseurs ont retiré 600 millions de dollars des fonds crypto, ce qui représente la deuxième plus forte semaine de rachats jamais enregistrée.

Si les investisseurs ont renforcé leur intérêt pour le monétaire, ils se sont moins tournés vers les obligations et les actions.

Les fonds actions émergentes tirent leur épingle du jeu

Ainsi, les investisseurs ont placé 9,5 milliards dans les fonds obligataires, en baisse par rapport aux 20,7 milliards de la semaine précédente. Ils ont continué à privilégier les fonds investment grade (+9,7 milliards de dollars). Les fonds d’obligations gouvernementales ont en revanche vu sortir 1,9 milliard de dollars, après avoir collecté un montant record de 8,4 milliards sur la semaine précédente.

Côté actions, l’intérêt s’est aussi tari, avec seulement 3 milliards de dollars de collecte pour les fonds investis dans cette classe d’actifs, contre 13,7 milliards de dollars sur la semaine précédente et plus de 20 milliards encore avant. Pour la première fois en dix semaines, les fonds actions américaines accusent des rachats nets, qui restent néanmoins légers (20 millions de dollars). Cela a été tiré par les fonds de petites capitalisations et les fonds croissance. Les fonds actions japonaises enregistrent leur première collecte en trois semaines, avec 300 millions de dollars. Et les fonds actions européennes restent dans le rouge, avec 600 millions de rachats. Seule la catégorie des actions émergentes se distingue, avec 2,3 milliards de dollars de collecte.

Enfin, les fonds or engrangent 600 millions de dollars.

Laurence Marchal