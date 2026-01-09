Les investissements de Stellantis en Europe dépendront de la réglementation-Cappellano

(Actualisé avec précisions, citations, contexte)

par Giulio Piovaccari

La taille et la forme de tout investissement futur de Stellantis STLAM.MI en Europe dépendront des décisions finales de l'Union européenne sur la réglementation du secteur automobile, a dit vendredi le directeur Europe élargie du constructeur automobile, inquiet des annonces faites jusqu'à présent à ce sujet.

La Commission européenne a notamment proposé en décembre d'assouplir l'interdiction de vendre des voitures neuves à moteur à combustion à partir de 2035 sous la pression de la filière, le revirement le plus spectaculaire de l'Europe sur sa politique environnementale depuis plusieurs années.

Stellantis avait alors jugé le nouveau train de mesures annoncé insuffisant pour garantir les investissements des constructeurs sur le sol européen.

"Les décisions de l'Union européenne auront un gros impact sur la visibilité, sur ce que seront les technologies dominantes qui seront nécessaires", a dit Emanuele Cappellano au salon de l'automobile de Bruxelles, lors de sa première conférence de presse depuis sa prise de fonction en octobre dernier.

Emanuele Cappellano s'est également dit inquiet d'un "désalignement" entre la réglementation de l'UE, les besoins des constructeurs automobiles et la demande des clients.

"Nous devons être très, très honnêtes à propos de cela. Jusqu'ici, ce qui a été annoncé a échoué complètement sur ce sujet", a-t-il déclaré, ajoutant que la filière comme les clients cherchaient des solutions pour le court terme.

"Ce n'est pas un problème pour dans dix ans. C'est aujourd'hui, et ce sont les clients qui ont besoin de quelque chose de différent", a-t-il poursuivi.

Emanuele Cappellano a rappelé que le marché européen avait perdu trois millions de véhicules depuis la pandémie de COVID-19, et que l'Europe était la seule région du monde à ne pas avoir retrouvé ses niveaux d'avant la crise sanitaire.

L'Union européenne devrait protéger l'industrie automobile et aider à combler certains fossés existants avec les concurrents chinois, dans des domaines tels que les batteries et les semi-conducteurs, a-t-il ajouté.

Interrogé sur l'avenir de l'imposant portefeuille de 14 marques de Stellantis, jugé parfois trop compliqué à gérer entre l'Amérique du Nord, l'Europe et les autres parties du monde, et parce qu'il a fait apparaître des doublons entre certains modèles des ex-PSA et FCA - Emanuele Cappellano a renvoyé au futur plan stratégique que le directeur général Antonio Filosa doit présenter au deuxième trimestre.

"Nous allons travailler sur un plan stratégique (...) mais ma première priorité est de garantir que les directeurs de marque (de Stellantis) aient la possibilité de renforcer les attributs de leur marque", a-t-il déclaré.

(Reportage Giulio Piovaccari; version française Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)