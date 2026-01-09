 Aller au contenu principal
Les investissements de Stellantis en Europe dépendront de la réglementation-Cappellano
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 15:26

"La taille et la forme" de tout investissement futur de Stellantis STLAM.MI en Europe dépendront des décisions finales de l'Union européenne sur la réglementation du secteur automobile, a dit vendredi le directeur Europe du constructeur automobile.

"Les décisions de l'Union européenne auront un gros impact sur la visibilité, sur ce que seront les technologies dominantes qui seront nécessaires", a dit Emanuele Cappellano au salon de l'automobile de Bruxelles, lors de sa première conférence de presse depuis sa prise de fonction en octobre dernier.

Le directeur général de Stellantis Antonio Filosa a prévenu en décembre que le nouveau train de mesures pour l'industrie automobile proposé par l'exécutif européen ce même mois faisait planer un risque sur les investissements des constructeurs automobiles en Europe.

(Reportage Giulio Piovaccari; version française Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)

