Les investissements colossaux de Microsoft dans les infrastructures dédiées à l'IA suscitent quelques interrogations

Le siège de Microsoft en France. (Crédit: / Adobe Stock)

Microsoft a (encore) fait part de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, toujours portés par le dynamisme de son pôle cloud, mais met à rude épreuve la patience des investisseurs, avec des investissements toujours plus conséquents dans l'IA. S'il assure que la demande est là, le marché attend désormais que cela se traduise davantage dans les comptes.

Les investissements colossaux consentis par le géant de Redmond pour bâtir des infrastructures dédiées à l'IA commencent à faire tiquer le marché. En atteste la réaction du titre, en baisse de 3% au lendemain de la publication trimestrielle et ce, malgré une croissance encore plus soutenue qu'attendu. En progression de 17% à changes constants entre juillet et septembre, le chiffre d'affaires a atteint 77,7 milliards de dollars, contre un consensus logé à 73,3 milliards, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice ajusté par action s'est lui inscrit en hausse de 13% à 3,72 dollars, correspondant à un bénéfice trimestriel de 27,7 milliards de dollars. Celui-ci aurait même atteint 30,8 milliards, soit une croissance à changes constants de 21%, sans une perte de près de 3,1 milliards de dollars liée aux « investissements dans OpenAI » de Microsoft, qui ne fournit pas davantage de précisions.

Les investissements, justement, sont au cœur de cette publication trimestrielle. Les sommes colossales allouées par le conglomérat technologique à la construction (et à la location) d'infrastructures dédiées aux charges de travail liées à l'IA commencent, en effet, à faire froncer des sourcils à Wall Street. Celles-ci ont atteint la bagatelle de 34,9 milliards sur le premier trimestre fiscal, contre 20 milliards un an auparavant.

« Franchement, sommes-nous dans une bulle ? »

Lors de la conférence téléphonique en marge de ce point d'étape, l'analyste de Bernstein, Mark Moerdler, a demandé aux dirigeants s'ils étaient confiants quant au futur retour sur investissement ou si, « franchement, sommes-nous dans une bulle ? ». Ce à quoi la directrice financière de Microsoft, Amy Hood, a répondu que la demande actuelle en IA et services associées dépasse encore nettement les capacités de l'entreprise. « Je pensais que nous allions rattraper notre retard [mais] nous n'y arrivons pas. La demande augmente et ce, dans de nombreuses régions », a-t-elle ajouté. Cette demande se traduit notamment dans la croissance du pôle cloud de Microsoft, Azure, encore impressionnante (+40%) et supérieure aux attentes (+38%).

Microsoft a par ailleurs conclu un accord avec OpenAI et récupère 27% du capital de la startup dans le cadre de son changement de statut juridique, une part actuellement valorisée 135 milliards. OpenAI s'est également engagé à acheter pour 250 milliards de services Azure.

Le géant de Redmond jouit de positions dominantes et de perspectives toujours aussi solides, notamment dans le cloud. L'IA constitue déjà un relais de croissance important. Achat, objectif 610 dollars.