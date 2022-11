Les institutions financières encore loin du compte sur leurs engagements ESG

(NEWSManagers.com) - Seulement une institution financière sur cinq - sur un panel de 395 sociétés du secteur - révèle publiquement son impact sur la planète et l’humanité. La statistique provient de la World Benchmarking Alliance (WBA), organisation à but non lucratif créée en 2018 et basée à Amsterdam. Celle-ci a dévoilé, ce mardi, un indice classant 395 institutions financières parmi les plus influentes au monde en fonction de leur contribution aux objectifs de développement durables (ODD) des Nations Unies auxquels elles ont adhéré mais aussi aux objectifs des Accords de Paris ainsi qu’aux principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de l’ONU.

Alors que les prises de positions, alliances et autres initiatives sur l’environnemental et le social se multiplient dans tous les segments de la finance, l’indice pointe plusieurs manquements du secteur financier. Comme le fait que moins de 40% des 395 institutions financières ciblées par WBA aient déjà publié des objectifs zéro carbone à horizon long-terme. Et dans ces engagements, seulement 2% se sont traduits par des objectifs intermédiaires dont seulement 1% est soutenu par des évidences scientifiques.

Les données collectées par WBA pour établir son indice sur le secteur financier révèlent aussi que moins de 5% des 395 institutions financières analysées ont mis en place un processus pour identifier l’impact de leurs activités de financement sur la nature. Sur le social, les sociétés étudiées ne font pas beaucoup mieux. Elles sont moins de 10% à dévoiler leurs processus en place visant à identifier les risques et impacts liés aux droits humains dans leurs opérations et moins de 3% dans leurs activités de financement.

Trois financières sur 395 obtiennent la moyenne

L’indice de la WBA sur le secteur financier attribue une note sur 100 aux sociétés financières. Le score se compose de trois segments. Le premier, gouvernance et stratégie, compte pour 40 points. Il se concentre sur l’intégration des cibles et des considérations des impacts positifs et négatifs, attendus ou inattendus dans la stratégie et gouvernance des institutions. Les aspects relatifs à la préservation de la planète Terre (notamment les émissions de Co2 financées, l’impact sur la nature et la biodiversité, l’approche sur les énergies fossiles, l’engagement pour une trajectoire 1,5 degré) comptent pour 30 points. Les 30 points restants couvrent les efforts des institutions financières sur les aspects sociétaux (droits humains et des travailleurs, éthique, lutte contre la corruption, etc).

Parmi les 395 institutions sondées, elles ne sont que trois à avoir un score supérieur à 50/100. La Canadienne Bank of Montreal domine le classement établi par WBA avec un score de 52,5 sur 100 devant Aviva (51,2/100) et EIB Group (50,9/100). Les Françaises BNP Paribas et Crédit Agricole complètent le top 5 avec des scores respectifs de 49,1 et 43,4 sur 100. BNP Paribas se classe première au classement général sur les aspects sociétaux et troisième sur les indicateurs environnementaux.

Société Générale se classe 11ème avec un score de 39,9 sur 100 tandis qu’Axa se situe au 18ème rang avec un score de 36,4. Autres institutions financières françaises notées, BPCE se classe 94ème (20,5/100), Proparco, filiale de l’agence française de développement, 152ème (15/100), Crédit Mutuel 182ème (12,5/100), Groupama 226ème (8,9/100) et Apax Partners 313ème (2,2/100).

Abrdn et CDPQ, les meilleurs dans leurs catégories

Du côté des sociétés de gestion (62 sondées), le top 5 se compose d’abrdn (14ème, 37,6/100), Schroders (19ème, 34,9/100), BlackRock (20ème, 34,4/100), Cathay (21ème, 34,3/100) et Fidelity International (28ème, 31,5/100). Amundi ne figure pas parmi les sociétés étudiées.

Sur le segment gouvernance et stratégie, State Street devance BlackRock et abrdn. Concernant les aspects relatifs à la sauvegarde de la planète, Fidelity International se classe premier devant Schroders et Legal & General. abrdn, Cathay et Schroders forment le podium sur les aspects sociétaux. En outre, 18 gérants alternatifs ont été analysés mais les résultats sont peu reluisants. Seulement deux d’entre eux se voient gratifier d’un score supérieur à 10/100, en l’occurrence CVC Capital Partners et Carlyle Group.

Enfin, du côté des 59 investisseurs institutionnels étudiés, la Caisse de Dépôt et de Placement du Québec (CDPQ), 26ème du classement général, fait mieux que ses pairs avec un score de 32,4 sur 100. Elle est suivie par les néerlandais APG (30ème, 31,2/100) et PGGM (35ème, 29,1/100), le danois ATP (61ème, 25,5/100) et le suédois Alecta (62ème, 25,3/100). La Caisse des Dépôts se place neuvième au classement des institutionnels et 96ème au général avec une note de 20,3 sur 100, taclée notamment sur les aspects sociétaux et la prise en compte des impacts dans sa stratégie et gouvernance.

Dans la catégorie des fonds souverains (18 analysés), le fonds norvégien Norges Bank Investment Management (NBIM) avec sa note de 31 sur 100 se place loin devant CDP Group (21,1/100) et le fonds singapourien Temasek (9,2/100).