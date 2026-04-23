Les inscriptions hebdomadaires au chômage augmentent légèrement aux États-Unis, le marché de l'emploi reste stable

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Le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocation chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, ce qui indique que le marché du travail est resté stable en avril, bien que l'incertitude économique et la hausse des prix due à la guerre avec l'Iran constituent des risques de détérioration. Les demandes initiales d'allocations chômage ont augmenté de 6 000 pour atteindre 214 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 18 avril, a annoncé jeudi le Département du travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 210 000 demandes pour la semaine écoulée.

Il n'y a pas encore de signes de licenciements généralisés suite à la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui a perturbé la navigation dans le détroit d'Ormuz et augmenté le prix du pétrole et d'autres produits de base, notamment les engrais, les produits pétrochimiques et l'aluminium.

Téhéran a effectivement fermé le détroit après le début du conflit, le 28 février. Les économistes craignent qu'un conflit prolongé n'ébranle un marché du travail déjà fragile. Les droits de douane considérables sur les importations et les mesures de répression de l'immigration prises par le président Donald Trump ont été accusés d'être à l'origine des difficultés du marché du travail l'année dernière. Mardi, M. Trump a prolongé indéfiniment le cessez-le-feu avec l'Iran, bien que le blocus des ports iraniens par la marine américaine soit resté en vigueur.

Les données relatives aux demandes d'indemnisation couvrent la période au cours de laquelle le gouvernement a interrogé les entreprises pour la composante "emplois non agricoles" du rapport sur l'emploi d'avril. Le nombre d'emplois a augmenté de 178 000 en mars, après avoir diminué de 133 000 en février. Les effectifs ont baissé au cours de six des 15 derniers mois.

Le marché de l'emploi est resté ancré par de faibles licenciements, même si les employeurs montrent peu d'appétit pour augmenter leurs effectifs. Le nombre de personnes recevant des allocations de chômage après une première semaine d'aide, un indicateur de l'embauche, a augmenté de 12 000 pour atteindre 1,821 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 11 avril, selon le rapport sur les demandes d'allocations.

Si les demandes dites continues ont reculé par rapport aux sommets atteints l'année dernière, cela pourrait être dû en partie au fait que les travailleurs ont épuisé leurs prestations, qui sont plafonnées à 26 semaines dans la plupart des États. Les données excluent également certains jeunes chômeurs ayant peu ou pas d'antécédents professionnels, un groupe qui est confronté à un marché du travail difficile.