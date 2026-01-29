Les inscriptions à l'Obamacare tombent à environ 23 millions de personnes pour 2026

Plus d'un million d'Américains en moins se sont inscrits à l'Obamacare pour 2026, avec une baisse des inscriptions à environ 23 millions, alors que les primes mensuelles pour beaucoup ont augmenté en raison de l'expiration des subventions supplémentaires à l'assurance maladie dues à la pandémie de COVID-19.

Le coût total des primes pour les personnes inscrites à l'Obamacare subventionnées devrait passer de 888 dollars en 2025 à 1 904 dollars en moyenne en 2026, selon le cabinet d'études de santé KFF.

En 2025, environ 24,2 millions de personnes ont souscrit à ces plans, créés par la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act) de l'ancien président Barack Obama. Des assureurs privés, dont Centene CNC.N , Elevance ELV.N et UnitedHealth

UNH.N , proposent ces plans, qui sont subventionnés en fonction des revenus, sur Healthcare.gov ou sur des places de marché gérées par l'État.

Près de 3,4 millions de nouveaux consommateurs ont souscrit une police d'assurance, tandis que moins de 19,6 millions de personnes sont redevenues des consommateurs, selon les données publiées par les Centers for Medicare and Medicaid Services sur leur site web mercredi.

Selon un sondage réalisé par KFF, les paiements de primes pour 2026 devraient plus que doubler en moyenne. Environ 25 % des personnes inscrites ont indiqué qu'elles renonceraient à l'assurance maladie en 2026 si leurs primes doublaient comme prévu.

Les analystes s'attendent à ce que le nombre total d'inscriptions diminue dans les mois à venir, car les Américains qui ont été inscrits automatiquement ne paient pas leurs primes et sont retirés de la couverture après trois mois.

"Étant donné le délai de grâce de 90 jours, qui devrait s'appliquer à la majorité des membres de l'ACA, nous pensons qu'il pourrait y avoir une forte activité de désinscription au cours de cette période, ce qui entraînerait une baisse du nombre d'inscriptions finales", a déclaré Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore ISI.

Les inscriptions sur HealthCare.gov sont ouvertes jusqu'au 15 janvier 2026. Les dates limites d'inscription à la bourse d'échange varient d'un État à l'autre.

"Nous pensons qu'il est prudent d'attendre l'inscription effective des plans, qui devrait avoir lieu début avril, avant de tirer des conclusions sur l'inscription en 2026", a déclaré Michael Ha, analyste chez Baird.