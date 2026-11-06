Les inquiétudes se déplacent de l'inflation vers la croissance alors que la chute de la tech s'accentue

bourse dollar us (Crédits: Adobe Stock)

La chute des valeurs technologiques assombrit encore davantage les perspectives d'une économie mondiale portée par l'essor de l'IA, amenant les opérateurs à se demander si les banques centrales disposeront d'une marge de manœuvre suffisante pour procéder à de nouvelles hausses de taux d'intérêt afin de contenir la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Iran.

Les anticipations du marché concernant une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne en décembre se sont affaiblies vendredi, au lendemain de la plus forte chute journalière de l'indice Nasdaq, dominé par les valeurs technologiques, depuis la débâcle du « Jour de la Libération » d'avril 2025.

Cette vague de ventes, qui a fait disparaître des milliers de milliards de capitalisation boursière, est survenue après la victoire écrasante des démocrates américains aux élections de mi-mandat, ajoutant aux craintes d'une surveillance accrue de l'IA et de restrictions sur la construction de centres de données, ainsi qu'aux inquiétudes concernant le coût colossal du déploiement de l'IA.

Alors que la chute des marchés boursiers s'est généralisée, les actions taïwanaises enregistrant leur pire semaine depuis 2001 , le resserrement des conditions financières mondiales et l'impact sur les consommateurs pourraient ralentir la croissance économique , limitant ainsi la marge de manœuvre pour de nouvelles hausses de taux, même en cas de flambée des prix de l'énergie.

“Le marché boursier est inextricablement lié à l'économie, en particulier à l'économie américaine, et les conditions financières vont jouer un rôle prépondérant”, a déclaré Tim Graf, responsable de la stratégie macroéconomique pour la région EMEA chez State Street.

“Lorsque cela commence à avoir un impact sur les valorisations boursières et la valeur des actifs… les effets de richesse qui ont alimenté la croissance ou contribué à alimenter une croissance tirée par la consommation s'inversent”, a-t-il ajouté.

Les rendements des obligations américaines à 2 ans, sensibles aux taux, étaient en passe de reculer de 10 points de base pour la deuxième semaine consécutive US2YT=RR , tandis que les rendements français et allemands à 2 ans affichaient respectivement une baisse de 19 et 7 points de base sur la semaine FR2YT=RR DE2YT=RR .

Les marchés anticipent une probabilité d'environ 60 % d'une hausse des taux de la BCE en décembre, contre 75 % la semaine dernière, tandis que les opérateurs estiment à 58 % la probabilité que la Banque du Japon maintienne ses taux inchangés le mois prochain, contre 42 % de probabilité d'une hausse.

Ils tablent sur une probabilité d'environ 70 % d'une hausse des taux de la Fed en décembre, contre plus de 80 % la semaine dernière.

“Le resserrement des conditions financières américaines pourrait s'avérer plus déterminant dans la décision de la Fed en décembre que le rapport NFP d'aujourd'hui (nonfarm payrolls)”, a déclaré Lee Hardman, analyste senior en devises chez MUFG.

La fortune des ménages américains a progressé à un rythme record au deuxième trimestre grâce à une forte hausse de leurs placements en actions, tandis que l'indice S&P 500 a progressé de près de 60 % sur une période de cinq ans .SPX .

La Corée du Sud est particulièrement exposée à un ralentissement lié à l'IA, le boom des centres de données jouant un rôle de plus en plus important pour ses exportations, ses investissements et son marché boursier.

Les responsables de la Banque de Corée ont souligné que les prix réels de la mémoire, plutôt que les cours des actions des fabricants de puces, sont plus importants pour évaluer l'économie réelle.

“Sur le plan économique, des risques de ralentissement de la consommation privée semblent tout à fait probables au (quatrième trimestre)”, a déclaré Jin-Wook Kim de Citi, qui prévoit des hausses de taux de 25 points de base en novembre et en février. Mais une chute brutale des prix de la mémoire et des exportations de semi-conducteurs pourrait inciter la banque centrale à marquer une pause après novembre, a-t-il ajouté.

Pour les autres marchés émergents, les implications sont moins évidentes. Un mouvement mondial d'aversion au risque pourrait affaiblir les devises et accentuer les pressions inflationnistes, limitant ainsi la capacité des banques centrales à réagir au ralentissement de la croissance.

“Il faut s'attendre à une plus grande dispersion des politiques monétaires plutôt qu'à une réaction synchronisée, les banques centrales devant trouver un équilibre entre les risques d'inflation et le resserrement des conditions financières induit par les marchés”, a déclaré Elina Theodorakopoulou, gestionnaire de portefeuille chez Manulife.

Attendre et observer ?

Les analystes ont averti qu'il était encore trop tôt pour déterminer si la chute des valeurs technologiques constituait une correction par rapport à des niveaux élevés ou le début d'un mouvement plus profond susceptible de ralentir fortement la croissance.

“Cela accroît effectivement les risques d'une certaine baisse à court terme”, a déclaré Ross Hutchinson, responsable de la stratégie de marché et de l'économie pour la zone euro chez Zurich Insurance. “Mais la situation à plus long terme semble plus durable.”

Il a précisé que les arguments en faveur de l'IA ne reposaient pas sur la construction de centres de données, mais sur une augmentation de la productivité stimulant l'activité économique et les bénéfices des entreprises.

Le Fonds monétaire international , qui prévoit une croissance mondiale de 3,1 % cette année, indique qu'une forte baisse des investissements dans l'IA pourrait réduire le PIB mondial de 1,1 % d'ici 2028 dans un scénario pessimiste.

La perspective d'un ralentissement de la croissance, susceptible d'atténuer les pressions sur les prix, contribue à expliquer le recul des anticipations de hausse des taux. Mais les banques centrales sont également confrontées à la hausse des prix de l'énergie.

“Pour les banques centrales, l'impact sur la dynamique de l'inflation résultant de la hausse des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient reste une préoccupation majeure”, a déclaré Phoenix Kalen, responsable mondial de la recherche sur les marchés émergents chez Société Générale.

“Les décideurs politiques s'efforcent de déterminer la durée probable de ce choc sur les prix de l'énergie.”

Les taux d'intérêt ont augmenté à l'échelle mondiale cette année en réaction à la flambée des prix du pétrole résultant de la guerre en Iran.

L'inflation dans la zone euro atteint son plus haut niveau depuis trois ans, à 4 %, dépassant l'objectif de 2 % fixé par la BCE. Aux États-Unis, l'inflation est supérieure à l'objectif de la Fed depuis plus de cinq ans.

“Dans la zone euro, nous prévoyons un retour plus rapide de l'inflation vers son objectif au fur et à mesure que nous avancerons dans l'année 2027; nous ne serions donc pas surpris que la BCE abaisse ses taux d'ici douze mois”, a déclaré Mark Dowding, directeur des investissements en titres à revenu fixe chez RBC BlueBay.

par Dhara Ranasinghe et Karin Strohecker

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))