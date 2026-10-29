Les inquiétudes liées aux dépenses en matière d'IA éclipsent les données économiques stables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sur les principaux indices boursiers américains sont dans le rouge; le Nasdaq 100 recule d'environ 1 %

* L'indice PCE de septembre, en glissement mensuel et annuel, est conforme aux estimations; l'indice PCE de base, en glissement mensuel et annuel, est conforme aux estimations

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,7 %

* Le dollar s'apprécie; l'or, le pétrole brut américain et le bitcoin sont tous en baisse de plus de 1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 5,00 %

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LES INQUIÉTUDES LIÉES AUX DÉPENSES EN IA ÉCLIPSENT DES DONNÉES ÉCONOMIQUES STABLES

Les contrats à terme sur le S&P 500 sont en baisse ce jeudi, les données économiques n’ayant pas réussi à compenser les inquiétudes renouvelées concernant le coût croissant des investissements dans l’IA.

Cela dit, à la suite de la publication de ces données, les contrats à terme e-mini S&P 500 ESc1 ont légèrement réduit leurs pertes. Les contrats à terme sont désormais en baisse d’environ 0,3 %, contre une perte d’environ 0,4 % juste avant la publication des données. Les contrats à terme étaient déjà sous pression après que les résultats d’Alphabet GOOGL.O ont ravivé les inquiétudes concernant les dépenses en IA.

Les derniers rapports économiques ont globalement confirmé les prévisions. L’indice PCE global, l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed, a progressé de 0,5 % en septembre, conformément aux prévisions, tandis que le taux annuel s’est établi à 3,6 %, ce qui correspond également aux estimations d’un sondage Reuters.

L’indice PCE «de base», qui exclut les prix des denrées alimentaires et de l’énergie, a lui aussi répondu aux attentes. Il a progressé de 0,3 % sur le mois et de 3,1 % par rapport à l’année précédente.

Au-delà de l’inflation, l’économie a continué de montrer des signes de résilience. La croissance préliminaire du PIB au troisième trimestre s’est établie à 3,4 %, dépassant l’estimation de 3,2 % issue du sondage Reuters, tandis que le nombre de demandes initiales d’allocations chômage, à 194 000, s’est révélé inférieur à l’estimation de 198 000.

Ces chiffres n’ont guère modifié les anticipations concernant les taux de la Fed. Selon l’outil FedWatch du CME, les opérateurs continuent d’estimer à 83 % la probabilité d’une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Fed des 8 et 9 décembre, un chiffre inchangé par rapport à celui d’avant la publication des données. La probabilité que les taux restent inchangés s’établissait à 17 %.

À plus long terme, les marchés anticipent un resserrement supplémentaire d’environ 67 points de base d’ici fin 2027, en légère baisse par rapport aux quelque 70 points de base estimés avant la publication des données.

Les rendements des bons du Trésor sont en baisse. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR s'établit désormais autour de 5,00 %, contre environ 5,02 % juste avant la publication des chiffres, et reste inférieur au cours de clôture de mercredi, qui était de 5,045 %.

Au-delà de l’indice, les échanges sont plus positifs, la plupart des ETF sectoriels du S&P 500 étant en hausse. Le secteur de la santé XLV.P figure parmi les plus performants , avec une hausse de plus de 2 %, tandis que celui des services de communication XLC.P recule de 1,8 %, plombé par la chute de plus de 10 % d’Alphabet . Les banques régionales surperforment, l’ETF SPDR Regional Banking KRE.P progressant d’environ 0,7 %, tandis que les valeurs des semi-conducteurs restent sous pression, entraînant l’ETF PHLX Semiconductor

SOXQ.O à la baisse de 2 %.

Voici un aperçu du marché avant l’ouverture à 9h04 (heure de l’Est):

(Terence Gabriel)

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