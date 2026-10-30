Les inquiétudes liées aux dépenses en IA entraînent une rotation vers les valeurs défensives

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nasdaq recule de plus de 2%, le S&P 500 baisse de plus de 1% et le Dow Jones fléchit

* Le secteur technologique est le plus faible du S&P 500; celui de l'énergie affiche la plus forte hausse

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,1%

* Le dollar s'apprécie; le brut américain progresse de plus de 2%; l'or et le bitcoin reculent tous deux de plus de 2%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,95%

30 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l’adresse

LES INQUIÉTUDES LIÉES AUX DÉPENSES EN IA ENTRAÎNENT UNE ROTATION VERS LES VALEURS DÉFENSIVES

Le secteur technologique de Wall Street .SPLRCT subit une forte pression en ce début de vendredi, le Nasdaq .IXIC s'effondrant après que les résultats d'Amazon AMZN.O et d'Intel INTC.O ont ravivé les inquiétudes concernant le coût du développement de l'IA et le temps que les investisseurs devront peut-être attendre avant d'obtenir des rendements significatifs.

Les plans de dépenses agressifs d’Amazon et l’avertissement d’Intel concernant la consommation de trésorerie entraînent un recul généralisé des titres liés à l’IA. L’indice PHLX Semiconductor .SOX recule de plus de 5%, faisant des valeurs des semi-conducteurs parmi les plus grandes traînardes du marché. Les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux sont également sous pression, l’indice PHLX Gold/Silver

.XAU affichant lui aussi une baisse de plus de 5%.

Le ton sur l’ensemble du marché est résolument défensif. La majorité des secteurs du S&P 500 .SPX sont dans le rouge, emmenés par la technologie, en baisse de plus de 3%, et les biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD , en recul de plus de 1%. Les investisseurs se tournent plutôt vers les valeurs refuges traditionnelles du marché boursier, poussant les biens de première nécessité .SPLRCS , l’énergie .SPNY et la santé .SPXHC à progresser de plus de 1,3% chacun.

Tout ne suit toutefois pas la stratégie défensive. Le secteur des transports .DJT affiche une légère hausse, tandis que l’indice Nasdaq Biotech .NBI progresse de 0,6%, résistant à la faiblesse générale du marché et enregistrant des gains.

Ce recentrage sur les secteurs traditionnellement défensifs amène plusieurs groupes à approcher des niveaux de clôture historiques. La santé et l’énergie sont toutes deux en passe d’atteindre des records de clôture. L’ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats NOBL.K , autre favori des investisseurs défensifs, se dirige également vers une clôture record.

Sur la semaine, le Nasdaq affiche finalement une baisse de plus de 1%. Le Dow .DJI est en légère baisse, tandis que le S&P 500 reste stable. Si l'on considère le mois d'octobre dans son ensemble, le Nasdaq et le S&P 500 enregistrent des pertes mensuelles, tandis que le Dow reste en territoire positif.

Voici un aperçu de la situation des marchés vers 10h03 (heure de l'Est).

(Terence Gabriel)

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