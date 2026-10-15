Les inquiétudes liées au crédit dans le secteur de l'IA font grimper l'assurance contre le défaut de paiement à un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le CDS à cinq ans de CoreWeave dépasse largement les 1 100 points de base

* Les CDS d'Oracle ont également atteint des niveaux records

* Les échanges sur les CDS et les obligations liés à l'IA sont volatils

(Mise à jour des cours)

par Tom Westbrook et Amanda Cooper

Le coût de l'assurance contre les défaillances des entreprises technologiques a atteint des niveaux records jeudi, les investisseurs s'étant précipités pour se couvrir contre le risque d'une détérioration des conditions de crédit dans le secteur de l'IA, les opérateurs de centres de données fortement endettés comme CoreWeave CRWV.O étant les plus durement touchés.

Les chiffres de l’inflation américaine plus élevés que prévu , associés à des anticipations croissantes de hausse des taux d’intérêt, alimentent les inquiétudes quant à la rapidité avec laquelle les investissements massifs dans l’intelligence artificielle se traduiront par des bénéfices, ainsi qu’à la capacité des entreprises fortement endettées à générer des rendements suffisamment rapides pour faire face à des charges d’intérêts croissantes.

Les swaps sur défaillance de crédit (CDS) (CDS) envoient un signal d’alerte aux marchés.

Les spreads des CDS à cinq ans de CoreWeave CRWV.O se sont particulièrement démarqués, dépassant largement les 1 100 points de base, selon les données de S&P Global Market Intelligence

CRWV5YUSAX=MG , tandis que le rendement de l’obligation de la société à échéance 2031 a grimpé jusqu’à 16 % avant de redescendre à environ 14 %.

Le géant du cloud computing Oracle ORCL.N , qui a également suscité l’inquiétude des investisseurs en raison de son endettement colossal, a vu ses CDS avoisiner les 300 points de base, ce qui porte la hausse enregistrée cette semaine à environ 31 points de base. Les CDS de Nvidia NVDA.O , du fabricant de puces franco-italien STMicroelectronics STMP.PA et de SpaceX

SPCX.O , qui propose certains services d’IA, ont fortement augmenté .

CoreWeave, une entreprise « néocloud » déficitaire qui, selon les données de LSEG, est endettée à hauteur de près de 50 milliards de dollars, se trouve au cœur de la tempête.

« CoreWeave est en train de devenir rapidement le canari dans la mine de charbon du secteur de l’IA », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

« Ses obligations ont subi une forte correction… C’est le signe que les investisseurs pourraient se détourner du discours sur l’investissement dans l’IA, qui s’est accompagné d’émissions massives de dette pour financer les ambitions en la matière. »

La forte hausse du chiffre d’affaires trimestriel du développeur d’IA Anthropic n’a guère contribué à apaiser les inquiétudes du marché.

Selon un investisseur ayant assisté mercredi à San Francisco à une réunion pré-introduction en bourse avec la direction de l’entreprise, le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 45 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 16,8 milliards de dollars. Anthropic vise une valorisation de 2 000 milliards de dollars.

NERVOSITÉ SUR LE MARCHÉ DE LA DETTE

Les spreads des CDS indiquent le nombre de points de base facturés pour la protection contre le défaut. Plus le risque perçu d’un événement de crédit est élevé, plus le spread est large; ainsi, les 1 000 points de base des CDS de CoreWeave impliquent un risque de défaut de 64 % au cours des cinq prochaines années, contre environ 30 % il y a un an.

En début de semaine, le directeur général de Broadcom, Hock Tan, a comparé la ruée des investisseurs vers tout ce qui touche à l’IA à un « jeu de casino ».

L’action CoreWeave a encore reculé de 2 % jeudi, après une chute de 15 % mercredi, ce qui signifie que près d’un cinquième de la valeur de l’entreprise s’est évaporé en deux jours.

L'action CoreWeave a désormais perdu 10 % depuis le début de l'année, tandis que celle de son concurrent Nebius NBIS.O , pour lequel il n'existe pas de CDS négociables en bourse, a progressé d'environ 114 %.

Les spreads des swaps sur défaillance (CDS) d’Amazon

AMZN.O , d’Alphabet GOOGL.O et de Meta META.O ont également atteint des niveaux records, selon les données de LSEG et de S&P Global Market Intelligence, bien qu’ils aient augmenté beaucoup plus lentement que ceux d’Oracle ou de CoreWeave.

« Ce n’est pas la première fois que nous assistons à une forte volatilité du marché sur fond de craintes liées à l’IA, mais alors que nous entrons dans un cycle d’investissements financés par l’endettement plutôt que par de simples flux de trésorerie disponibles, nous devons accorder de plus en plus d’attention à l’évolution des prix du crédit. Les coûts de financement liés à l’IA ne sont globalement pas dramatiques, mais certains aspects sont préoccupants », a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank.