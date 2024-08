Les inquiétudes concernant l'économie américaine pèsent sur les marchés

Amundi

Ce qu'il faut retenir des dernières évolutions des marchés financiers

Retournement des marchés en début de semaine

Les actions mondiales ont subi de lourdes pertes en début de semaine, l'indice japonais Topix enregistrant sa plus forte baisse en une journée - lundi 5 août - depuis plus de trente ans. Les actions européennes et américaines ont également chuté, tandis que les rendements obligataires ont inversé la tendance à la hausse observée en début d'année. La déception suscitée par les bénéfices des entreprises technologiques, les inquiétudes concernant l'économie américaine et la montée des risques géopolitiques ont contribué à ce revirement.

Contexte macroéconomique

Les données de juillet sur le marché du travail indiquent un ralentissement de l'économie américaine. Compte tenu d'une inflation plus modérée dans un environnement de taux restrictifs, les banques centrales devront probablement procéder à des réductions plus rapides qu'elles ne l'avaient envisagé. La volatilité du marché peut affecter le calendrier des réductions, mais les bilans solides des entreprises et des ménages et les actions proactives des banques centrales devraient contribuer à assurer un ralentissement ordonné.

Conséquences en matière d'investissement

Un pic de volatilité peut justifier une réduction de l'exposition au risque par précaution, mais les mouvements pourraient créer des opportunités sur les marchés développés, en particulier sur les actions. Les obligations d'État semblent moins attrayantes après les récents mouvements, tandis que les perspectives pour les obligations d'entreprise sont mitigées, le crédit de qualité étant préféré au segment à haut rendement.

Découvrez l'article dans son intégralité ci-dessous :