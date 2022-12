Les influenceurs, du rêve à la réalité

Un marchés non régulé de 16 milliards de dollars dans le monde. (© Freepik)

Ce marché, en plein essor pèserait la bagatelle de 16 milliards de dollars dans le monde.

Les influenceurs : ces êtres étranges venus d’une autre planète.

Leur destination: la Terre et ses réseaux sociaux. Leur but: en faire leur univers. Certains les ont vus et savent maintenant que les influenceurs sont là, qu’ils ont pris forme humaine et qu’il faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé…

Oui, comme dans la série culte Les Envahisseurs, avec Roy Thinnes dans le rôle de David Vincent, le cauchemar a déjà commencé sur des plateformes comme YouTube, Instagram, Tiktok et Snapchat. Mais, à la différence de ce petit bijou télévisuel de la fin des années 1960, il ne s’agit pas de science-fiction, mais d’une réalité.

Les influenceurs, dont personne ne connaît le nombre exact, ont envahi ces réseaux où le meilleur côtoie le plus souvent le pire. Et, auprès de leurs millions d’abonnés ou de followers, ils distillent des avis à finalité commerciale, avec des codes promo à la clé, dans la mode, la beauté, le sport, voire les produits financiers (Forex, livrets bancaires, cryptomonnaies…). Problème, ces messages sont loin d’être désintéressés quand ils ne présentent pas un caractère frauduleux.

Un manque de transparence

Pour lancer une campagne marketing, les enseignes font désormais appel à ces jeunes, trentenaires pour la plupart, stars dans leur milieu, afin de diffuser un post ou une vidéo