Les indices européens sans direction claire avant les données sur l'inflation US

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé. La date limite fixée par les États-Unis expire demain concernant les taxes douanières sur les produits chinois. Donald Trump va rencontrer Vladimir Poutine en Alaska le 15 août prochain, pour négocier " une paix durable en Ukraine ". Suite à cette annonce, les valeurs du secteur de la défense en Europe ont reculé. Les investisseurs prendront connaissance demain des chiffres sur l'inflation américaine du mois de juillet. Le CAC 40 a perdu 0,57% à 7698 points et le FTSE 100 a gagné 0,37% à 9129 points.

Le cabinet d'études Alphavalue a réaffirmé sa position positive sur Merck KGaA (+0,14%, à 108,25 euros) qui " devrait profiter d'une exposition diversifiée à des secteurs présentant un potentiel prometteur à long terme et un bilan sain ". Par conséquent, les analystes ont confirmé leur avis à l'Achat et leur objectif de cours de 166 euros, soit un potentiel d'appréciation de 53,56% par rapport à la clôture de vendredi. Sur les six premiers mois de l'année 2025, le chiffre d'affaires de Merck KGaA a progressé de 9,6%, à 3,163 milliards d'euros, grâce à la croissance du trafic, à des hausses tarifaires et à des effets de périmètre positifs. De son côté, l'Ebitda courant a connu une hausse de 8,7%, à 1,025 milliard d'euros. En revanche, le résultat opérationnel courant s'est affaissé de 35,2%, à 441 millions d'euros.

Les analystes d'AlphaValue estiment que les résultats du premier semestre du Groupe ADP (+2,93%, à 116 euros) confirment " la stabilité de ses modèles de trafic et de vente au détail, mais ils s'inquiètent du décalage croissant entre la dynamique opérationnelle et la rentabilité publiée. Le second semestre sera crucial pour les résultats mais aussi pour donner le ton du prochain cycle réglementaire ". Le 30 juillet dernier, l'exploitant de plateformes aéroportuaires a dévoilé des résultats semestriels plutôt mitigés.

À l'ouverture des marchés ce lundi, les valeurs européennes du secteur de la défense reculent avant la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, prévue vendredi en Alaska. Thales a perdu 0,31%, à 228,30 euros, au sein du CAC 40. Exosens a fléchi en cours de séance et a fini en gagnant 0,25% à 39,75 euros. Bae Systems a perdu 1,93%, Leonardo a reculé de 0,81%. Les deux dirigeants se pencheront sur l'avenir de la guerre en Ukraine et sur la question d'un éventuel accord prévoyant " des échanges de territoires " pour mettre un terme au conflit de plus de trois ans entre la Russie et l'Ukraine.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique de grande importance n'était attendue ce lundi.

Vers 17h40, l'euro perd 0,25% à 1,1605 euro.