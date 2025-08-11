Canicule: d'un site espagnol classé par l'Unesco aux Balkans, les incendies font rage en Europe

Cette combinaison d'images créee le 11 août 2025 montre le site de Las Médulas, anciennes mines romaines classée par l'Unesco, dans la municipalité de Carucedo, le 4 septembre 2024 (à gauche) et le même endroit photographié le 11 août 2025 (à droite) après qu'un incendie ait ravagé la région. ( AFP / CESAR MANSO )

La péninsule ibérique et des pays des Balkans luttent en pleine canicule lundi contre plusieurs incendies qui ont déjà ravagé une partie du site touristique espagnol de Las Médulas, classé au Patrimoine mondial de l'Unesco.

La vague de chaleur qui traverse l'Europe a conduit les instituts météorologiques de France, Italie et jusqu'en Albanie à déclencher des alertes rouge canicule. En France, Bordeaux (sud-ouest) a battu lundi son record de chaleur tous mois confondus, avec 41,6°C au thermomètre.

Ces températures élevées qui commencent "à atteindre le Royaume-Uni, est étonnamment puissante par rapport aux données historiques. Pourtant, des vagues de chaleur plus étendues, plus longues et plus fréquentes sont une conséquence prévisible de la hausse des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, principalement due à notre utilisation des combustibles fossiles", explique Richard Allan, professeur à l'université britannique de Reading.

"L'intensité des vagues de chaleur estivales, mais aussi les conditions météorologiques extrêmes, sèches ou humides, continueront de s'aggraver progressivement jusqu'à ce que nous maîtrisions nos émissions de gaz à effet de serre et stabilisions le réchauffement climatique", ajoute-t-il, insistant sur la nécessité de se "préparer à un monde plus dangereux".

Le ministère italien de la Santé a émis lundi une alerte rouge pour sept grandes villes, dont Bologne et Florence, alors que les températures devraient encore augmenter dans les prochains jours. Onze villes sont en alerte rouge pour mardi et seize pour mercredi.

Quelque 190 pompiers et l'armée continuent de lutter contre un incendie qui fait rage depuis samedi dans le parc entourant le Vésuve, dont l'accès est fermé aux touristes.

Un garçon roumain de quatre ans est décédé d'un coup de chaleur, quelques jours après avoir été retrouvé inconscient dans la voiture familiale en Sardaigne.

En Espagne, la canicule qui frappe depuis une semaine, avec des températures avoisinant les 40°C, devrait se prolonger jusqu'à dimanche, selon l'agence météorologique locale, et engendre de multiples incendies.

La région de Castille-et-León, où se trouve Las Médulas, d'anciennes mines d'or romaines classées par l'Unesco en 1997, a enregistré 13 incendies en seulement trois jours, a déclaré à la presse Juan Carlos Suárez-Quiñones, conseiller pour l'Environnement de cette région du nord-ouest du pays, soulignant que beaucoup d'entre eux sont intentionnels.

- Patrimoine -

Les pompiers tentent d'éteindre un incendie de forêt dans la banlieue de la capitale du Monténégro, Podgorica, le 11 août 2025, alors que les températures ont atteint 40°C ( AFP / SAVO PRELEVIC )

Les vents rendent "très difficile" la lutte contre le feu qui transforme en cendres les arbres centenaires qui recouvrent le site de Las Médulas, et qui a fait quatre blessés légers, selon cette même source.

"Il faudra des années pour que (le paysage) se rétablisse", a déploré Alfonso Fernández, maire de Carucedo, une localité proche, interrogé par la radio Cadena Ser.

Un autre incendie, près de la ville touristique de Tarifa, dans le sud de l'Espagne, qui était maîtrisé vendredi, a repris de plus belle, obligeant à évacuer 2.000 personnes, dont certaines à l'hôtel ou à la plage.

Le Portugal voisin lutte lundi contre trois grands incendies. Le plus préoccupant est situé à Trancoso, dans le centre, et mobilise encore plus de 650 pompiers. Il a causé six blessés légers, dont trois pompiers, selon un bilan de la Protection civile cité par l'agence Lusa, qui précise toutefois que la situation évolue favorablement.

En France, 20 départements, principalement dans l'ouest et le sud, sont classés en risque élevé pour les incendies lundi par Météo-France, au lendemain de la maîtrise du gigantesque feu qui a parcouru 16.000 hectares dans l'Aude.

En Turquie, plus de 2.000 personnes ont dû être évacuées lundi dans la province de Çanakkale (nord-ouest), où un violent feu a dévasté des habitations et intoxiqué des dizaines de résidents.

- Les Balkans en surchauffe -

L'alerte rouge canicule est également en vigueur dans plusieurs régions des Balkans occidentaux, avec 41°C atteints par endroits, dans le sud de la Bosnie, au Monténégro et en Albanie.

En Albanie, environ 800 soldats ont été déployés pour aider les pompiers, 14 foyers étant toujours actifs lundi, a annoncé le ministère de la Défense.

Ils sont assistés par sept hélicoptères et bombardiers d'eau émiratis, tchèques, slovaques, croate et grecs, précise-t-il.

Dans ce pays, près de 34.000 hectares ont brûlé depuis juillet dans les feux de végétation quasiment quotidiens, selon le Système européen d'information sur les incendies forestiers (Effis).

La police a évacué lundi les touristes, 500 selon les médias locaux, de la zone naturelle protégée Syri i Kaltër (Oeil bleu), une source d'eau très prisée par des touristes, à une vingtaine de kilomètres près de Saranda, une station balnéaire du sud du pays.

Au Monténégro voisin, l'armée est également intervenue pour épauler les pompiers sur un important feu attisé par des rafales de vent qui s'est déclaré lundi au nord de Podgorica, la capitale, où plusieurs familles ont dû quitter leur maison, a rapporté la télévision nationale RTCG.

En Croatie, un feu de forêt a ravagé environ 300 hectares dans la région de Jesenice, près du port de Split, dans le sud.