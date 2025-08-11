Canicule "exceptionnelle" dans le sud-ouest, vigilance rouge étendue à Rhône-Alpes

Des personnes se réfugient à l'ombre près du lac de Bordeaux, le 10 août 2025, en plein vague de chaleur ( AFP / Philippe LOPEZ )

L'épisode de canicule en cours depuis vendredi se poursuivra mardi, avec 14 départements en vigilance rouge dont 10 maintenus à ce niveau par Météo-France dans le Sud-Ouest, où les températures ont atteint "un niveau exceptionnel" lundi.

De la Charente-Maritime à l'Aude, sauf sur le littoral atlantique, la chaleur a été étouffante, le mercure dépassant fréquemment les 40°C selon l'institut national.

Vers 16H00, il a relevé 41°C à Toulouse, Carcassonne et Montauban, et 41,6°C à Bordeaux, ville qui a batttu son record de chaleur tous mois confondus, à l'instar de Bergerac (Dordogne, 41,4°C), Cognac (Charente, 40,6°C) et Saint-Girons (Ariège, 39,6°C).

Mardi, le Rhône, l'Isère, l'Ardèche et la Drôme seront placés au même niveau d'alerte.

La vigilance rouge, la plus élevée, correspond à une canicule "extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique", avec un fort impact pour la santé et les activités humaines.

Mardi, plus de 60 autres départements seront placés en vigilance orange, la vague de chaleur s'étandant vers le quart nord-est du pays, seuls neuf départements restent en jaune et huit en vert dans le quart nord-ouest.

"La canicule remonte jusqu'au Centre, la région parisienne, Champagne, Bourgogne avec 35 à 37°C généralisés, localement 38 ou 39°C", indique Météo-France dans son dernier bulletin.

Des personnes cherchent la fraîcheur sur les bords de Seine à Paris plage, le 10 août 2025 ( AFP / Julie SEBADELHA )

Face à cette situation, l'heure est à l'adaptation des rythmes de vie et de travail... ou des vacances.

"On visite le matin, à l'ombre, en buvant beaucoup d'eau", confiait lundi matin à Lyon Sébastien Hoet, un touriste belge venu en famille, avant de passer l'après-midi dans la piscine de leur maison de location.

- Un épisode durable -

"Aujourd'hui je fermerai à 18hH00 au lieu de 19H45, je ne peux pas laisser mes vendeurs travailler avec cette chaleur, près des fours à 200°C", expliquait de l'autre côté de la France Élodie Rodrigues, cogérante de plusieurs boulangeries dans l'agglomération bordelaise.

"Ce matin, on a commencé beaucoup plus tôt, à 06H00", soulignait en matinée Jason Andrés, ouvrier sur un chantier de maison de retraite en cours à Roquefort (Landes). "L'entreprise nous fournit des bouteilles d'eau qui restent au congélateur toute la nuit et puis on nous laisse à disposition des locaux qui sont climatisés."

Cette vague de chaleur, la deuxième à toucher le pays cet été après celle du 19 juin au 4 juillet, est aussi la 51ème enregistrée depuis 1947 selon Météo-France.

À Limoges, où le thermomètre indiquait 37°C vers 16H00, habitants et visiteurs ont pu se mettre au frais dans les musées municipaux, ouverts gratuitement pour l'occasion.

Des communes ont également ouvert des salles climatisées pour accueillir leurs habitants, à l'instar de Montfort-en-Chalosse dans les Landes.

"Dans mon appartement, il fait chaud ! J'ai un petit ventilateur mais bon... Ici, qu'est-ce qu'il fait frais ! J'ai envie d'y emmener mon matelas et d'y dormir cette nuit", s'y exclamait en riant Amandine, 39 ans, lundi après-midi, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille. "Si la mairie rouvre demain, je reviens avec ma gamelle et je mangerai ici !"

- Risque d'incendies -

L'agence Santé publique France appelle à s'hydrater régulièrement en évitant l'alcool et le café", conseillant aussi de "réduire ses activités physiques".

Autour d'un plan d'eau de Saint-Yrieix (Charente) lundi matin, alors que le thermomètre tutoyait déjà les 30°C, tout le monde ne respectait pas la consigne.

"On s'est levé tôt pour venir marcher, avec beaucoup d'eau, une casquette et un produit pour le soleil !", racontait Christine Fontaine en rentrant à sa voiture vers 11H00. "C'est important de garder son rythme, tout en restant prudent ! Mais on souffre !"

Graphique expliquant le concept de "thermomètre mouillé". Au delà de 35° TW, un humain en bonne santé peut mourir en 6 heures car l'humidité de l'air chaud empêche l'évaporation normale de la transpiration et le corps ne peut plus être rafraichi ( AFP / Sylvie HUSSON )

Le ministère de la Santé a activé le numéro vert Canicule info service au 0 800 06 66 66, joignable de 08H00 à 19H00 (appel gratuit depuis la France métropolitaine).

En parallèle, Météo-France a classé 25 départements, principalement en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et sur le pourtour méditerranéen, en risque élevé pour les incendies lundi.

Dans l'Aude, un vent sec et chaud avait compliqué l'action des pompiers dimanche pour maîtriser le gigantesque feu qui a parcouru 16.000 hectares de végétation.