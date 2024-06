Les indices européens replongent après la Fed

(AOF) - Les indices européens ont replongé au lendemain de la réunion de la Fed qui ne prévoit plus qu’une baisse des taux en 2024. Mesure du risque politique, le spread franco-allemand a en outre atteint un plus haut depuis 2017. Le CAC 40 a perdu 1,99% à 7708,92 points, un seul titre, Hermès ayant échappé à la baisse. L’EuroStoxx50 a cédé 2,01% à 4933,32 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent en ordre dispersé, avec un Dow Jones en baisse de 0,54%.

"Quelques heures seulement après la publication d'un indice des prix à la consommation étonnamment bas, la Fed a décidé de maintenir les taux d'intérêt à leur niveau actuel et, plus important encore, a déplacé le graphique à points vers le haut, indiquant ainsi qu'elle ne réduirait ses taux qu'une seule fois cette année", s'étonne Wolfgang Bauer, gérant taux chez M&G Investments dans une note publiée ce jour.

Pour Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers ce sont les inquiétudes concernant la persistance de l'inflation qui ont incité la Fed à réduire considérablement ses plans de réduction des taux.

Sur ce front, les investisseurs ont pris connaissance à 14h30 d'une bonne nouvelle supplémentaire : les prix à la production ont enregistré un repli inattendu en mai aux Etats-Unis. Ils ont reculé de 0,2% après avoir progressé de 0,5% en avril.

Sur les marchés européens, la baisse a particulièrement touché les grands acteurs du secteur automobile. Ils ont accusé le coup après l'annonce hier de droits de douane européens contre les véhicules électriques importés de Chine. Pour UBS, la question est de savoir si la Chine ripostera en imposant des droits de douane plus élevés. Un tel scénario affecterait surtout Porsche, suivi de Mercedes, BMW et Volkswagen.

Le secteur financier a de nouveau été sous-pression avec BNP Paribas et Axa parmi les plus fortes baisses du CAC 40, alors que le spread franco-allemand est reparti à la hausse, atteignant un plus haut depuis 2017. Parallèlement, Clariane a chuté après l'annonce d'une nouvelle augmentation de capital.