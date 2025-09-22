Les indices européens et l'automobile sous pression, l'or au firmament

(AOF) - Les marchés européens débutent cette semaine dans le rouge. Cette séance est marquée par le troisième avertissement de Porsche, qui impacte sa maison-mère, Volkswagen. Cette mauvaise nouvelle pèse sur l'ensemble du secteur automobile. Cette semaine sera notamment marquée par la publication demain des indices des directeurs d'achat pour septembre. L'once d'or a, elle, inscrit un nouveau plus haut historique à près de 3725 dollars. À Paris, ID Logistics bénéficie d'une note favorable d'UBS. Vers 12h15, le CAC 40 perd 0,32% à 7829 points et l'EuroStoxx50, 0,37% à 5439 points.

Le titre du constructeur Porsche (- 8,45 %, à 39,98 euros) est délaissé et pour cause ! Pour la troisième fois cette année, le groupe a révisé à la baisse certains de ses objectifs 2025 et entraîne dans son sillage l'action de sa maison-mère Volkswagen (- 8 %, à 89,50 euros). Porsche a mis à jour sa stratégie produit en raison du retard pris dans l'essor de la mobilité électrique. Par conséquent, le lancement sur le marché de plusieurs modèles 100 % électriques est reporté, entraînant également la reprogrammation du développement de la nouvelle plateforme pour véhicules électriques.

En France, ID Logistics (+1,60% à 413,50 euros) affiche une des plus fortes hausses du SBF 120, indice qu’il avait intégré le 19 juin 2023. Le titre du spécialiste européen de la logistique contractuelle progresse, après qu'UBS a entamé le suivi avec une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 500 euros. Le bureau d’études apprécie son solide bilan en matière de croissance du revenu et il anticipe une croissance organique des ventes comprise entre 5 % et 9 % à moyen terme.

Euronext gagne 1,98% à 134,20 euros pour sa première séance au sein de l'indice CAC 40. Le groupe a annoncé le lancement des premiers contrats futures de taille réduite sur les principales obligations d'État européennes. Les nouveaux mini-futures portent sur l'OAT 10 ans, le Bund, le Bono et le BTP, ainsi que le tout premier BTP 30 ans. Cotés sur le marché Euronext Derivatives Milan, ces mini-futures présentent une valeur notionnelle de 25 000 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs en septembre en zone euro sera connu à 16 heures.

À la mi-séance, l'euro gagne 0,29% à 1,1781 dollar.