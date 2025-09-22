Les grévistes de Boeing Defense acceptent une proposition de contrat

(AOF) - Les employés grévistes chez Boeing Defense ont approuvé à 90% une proposition de contrat de quatre ans émanant de la direction syndicale, que la direction du constructeur aéronautique a déjà refusée d'examiner, a annoncé vendredi le district 837 du syndicat IAM (Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale). Les dirigeants de l'IAM ont affirmé que Boeing pouvait mettre un terme à la grève de 46 jours qui a ralenti la production d'avions militaires, en acceptant l'offre.

Selon l'IAM, la proposition que les membres ont approuvée coûterait en moyenne à Boeing environ 40 millions de dollars par an, contre 30 millions pour l'offre du constructeur aéronautique.

Malgré les déclarations publiques des dirigeants de Boeing selon lesquelles la société ne négociera que dans les termes de son cadre économique actuel, les dirigeants du syndicat IAM " estiment que Boeing fait une erreur en refusant de considérer la proposition des travailleurs " .

Ce mouvement de grève affecte les usines de Saint-Louis et Saint-Charles dans le Missouri, et de Mascoutah dans l'Illinois, où sont notamment fabriqués les avions de combat F-15 et F-18.

AOF - EN SAVOIR PLUS