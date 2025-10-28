 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 232,00
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les indices européens en petite forme avant la Fed
information fournie par AOF 28/10/2025 à 18:01

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini dans le rouge, hormis le footsie, après une nouvelle vague de résultats et à la veille de la décision de la Fed. Sur le front commercial, l'heure est à l'apaisement entre les Etats-Unis et la Chine. Côté valeurs, BNP Paribas a fini lanterne rouge de l'indice phare de la place parisienne après des résultats trimestriels mitigés. Pour sa part, Capgemini, qui a bondi dans la matinée, n'a pu finir qu'en hausse de 1,48%. Le CAC 40 a lâché 0,27% à 8216,58 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 0,17% à 5701,38 points.

En Europe, Novartis (-4,33% à 98,69 francs suisses) a été délaissé après sa publication trimestrielle. Le laboratoire a annoncé un chiffre d'affaires net en hausse de 8%, à 13,9 milliards de dollars, porté principalement par les volumes (+16%). Le groupe suisse indique toutefois que la concurrence des génériques a eu un impact négatif de 7 points de pourcentage, notamment aux Etats-Unis sur les produits Promacta, Tasigna et Entresto. Le résultat d'exploitation a progressé de 24%, à 4,5 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a bondi de 23%, à 3,9 milliards de dollars.

Longtemps en tête de l'indice au cours de la séance, Capgemini (+1,48% à 130,05 euros) a vu ses gains se réduire. Le groupe a signé une performance au troisième trimestre meilleure que prévu avec un chiffre d’affaires de 5,393 milliards d’euros, en hausse de 0,3%, ou de 2,9% à taux de change constants. Dans ce contexte favorable, le spécialiste de la transformation business et technologique a relevé sa prévision de croissance annuelle du chiffre d'affaires, qui devrait être comprise entre 2 et 2,5%, à taux de change constants.

BNP Paribas (-3,54%, à 66,74 euros) a fini lanterne rouge du CAC 40 après avoir dévoilé, au troisième trimestre 2025, des résultats mitigés mais que le groupe a qualifié de "solides" et "en ligne avec son objectif de résultat net 2025 supérieur à 12,2 milliards d'euros". Sur la période de juillet à septembre, les revenus ont connu une croissance de 5,3%, à 12,569 milliards d'euros, alors que le consensus visait 12,8 milliards d'euros. De son côté, le résultat brut d'exploitation s'est élevé à 4,959 milliards d'euros, en hausse de 4,9%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs calculée par l'organisation patronale Conference Board est ressortie à 94,6 en octobre contre 93,4 attendu après 95,6 le mois précédent.

A la clôture, l'euro glane 0,04% à 1,1655 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank