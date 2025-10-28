Les indices européens en petite forme avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini dans le rouge, hormis le footsie, après une nouvelle vague de résultats et à la veille de la décision de la Fed. Sur le front commercial, l'heure est à l'apaisement entre les Etats-Unis et la Chine. Côté valeurs, BNP Paribas a fini lanterne rouge de l'indice phare de la place parisienne après des résultats trimestriels mitigés. Pour sa part, Capgemini, qui a bondi dans la matinée, n'a pu finir qu'en hausse de 1,48%. Le CAC 40 a lâché 0,27% à 8216,58 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 0,17% à 5701,38 points.

En Europe, Novartis (-4,33% à 98,69 francs suisses) a été délaissé après sa publication trimestrielle. Le laboratoire a annoncé un chiffre d'affaires net en hausse de 8%, à 13,9 milliards de dollars, porté principalement par les volumes (+16%). Le groupe suisse indique toutefois que la concurrence des génériques a eu un impact négatif de 7 points de pourcentage, notamment aux Etats-Unis sur les produits Promacta, Tasigna et Entresto. Le résultat d'exploitation a progressé de 24%, à 4,5 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a bondi de 23%, à 3,9 milliards de dollars.

Longtemps en tête de l'indice au cours de la séance, Capgemini (+1,48% à 130,05 euros) a vu ses gains se réduire. Le groupe a signé une performance au troisième trimestre meilleure que prévu avec un chiffre d’affaires de 5,393 milliards d’euros, en hausse de 0,3%, ou de 2,9% à taux de change constants. Dans ce contexte favorable, le spécialiste de la transformation business et technologique a relevé sa prévision de croissance annuelle du chiffre d'affaires, qui devrait être comprise entre 2 et 2,5%, à taux de change constants.

BNP Paribas (-3,54%, à 66,74 euros) a fini lanterne rouge du CAC 40 après avoir dévoilé, au troisième trimestre 2025, des résultats mitigés mais que le groupe a qualifié de "solides" et "en ligne avec son objectif de résultat net 2025 supérieur à 12,2 milliards d'euros". Sur la période de juillet à septembre, les revenus ont connu une croissance de 5,3%, à 12,569 milliards d'euros, alors que le consensus visait 12,8 milliards d'euros. De son côté, le résultat brut d'exploitation s'est élevé à 4,959 milliards d'euros, en hausse de 4,9%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs calculée par l'organisation patronale Conference Board est ressortie à 94,6 en octobre contre 93,4 attendu après 95,6 le mois précédent.

A la clôture, l'euro glane 0,04% à 1,1655 dollar.