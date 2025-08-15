 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 924,40
+0,69%
Les indices européens en ordre dispersé en amont du sommet Trump-Poutine, Pandora chute
information fournie par AOF 15/08/2025 à 12:05

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en ordre dispersé et scruteront avec attention les discussions entre Donald Trump et Vladimir Poutine lors du sommet en Alaska. Les deux chef d'Etat échangeront sur le conflit en Ukraine et d'un éventuel cessez-le-feu. L'issue de ce sommet pourrait impacter les cours du pétrole ou le secteur de la défense en cas de trêve en Ukraine. Côté valeurs, Pandora recule fortement à Copenhague après avoir publié des résultats trimestriels en deçà des attentes du marché. Le CAC 40 gagne 0,68% à 7924 points. En revanche, le FTSE 100 cède 0,04% à 9173 points.

En Europe, Pandora (-12,90% à 901 couronnes danoises) manque d'éclat à la Bourse de Copenhague après avoir publié des résultats au second trimestre 2025 en deçà des attentes du marché. Le bénéfice d'exploitation sur cette période s'est élevé à 1,287 milliard de couronnes danoises, soit une marge d'Ebit de 18,2%. Il est quasiment similaire au consensus : 1,289 milliard de couronnes danoises. " La marge a diminué de 160 points de base sur un an, reflétant 230 points de base défavorables liés aux changes, aux matières premières et aux tarifs douaniers ", explique le fabricant danois de bijoux

A Paris, IT Link perd 4,56% à 25,10 euros ce vendredi à la Bourse de Paris. L'action de la société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés se replie au lendemain de la publication de son chiffre d'affaires décevant au premier semestre 2025. Suite à sa performance, le groupe a revu à la baisse ses objectifs de ventes. Sur les six premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires s'élève à 42,29 millions d'euros en croissance que de 0,8%. (1,6% retraité de l'effet calendaire négatif). Le taux d'activité ressort à 92,8%, en baisse de 0,8 point par rapport au premier semestre 2024.

Sensorion (+5,69% à 0,35 euro) société pionnière de biotechnologie au stade clinique, a augmenté les moyens affectés au contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux. Par contrat initial en date du 15 décembre 2017 modifié par avenants en date du 7 décembre 2018 et du 15 juillet 2022, la société Sensorion a confié à la société Kepler Cheuvreux la mise en œuvre d'un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires admises en négociation sur Euronext Paris. Sensorion a augmenté les moyens affectés au contrat de liquidité de 60 000 euros.

Les chiffres macroéconomiques

Au deuxième trimestre, le PIB du Japon dépasse les attentes. En rythme trimestriel, il s'élève à 0,3% contre un consensus de 0,1% après 0,1% au trimestre précédent. En rythme annuel, il ressort à 1% contre 0,4% attendu après 0,6% au premier trimestre.

En rythme annuel, la production industrielle en Chine augmente de 5,7% contre 6% attendu en juillet. Elle était en hausse de 6,8% en juin.

Aux États-Unis, les données sur les ventes au détail de juillet et l'indice Empire State de la Fed de New York pour août seront publiées à 14h30.

Les données sur la production industrielle américaine en juillet seront publiées à 15h15.

Aux États-Unis, l'indice préliminaire de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour août sera publié à 16h.

Vers 12h, l'euro gagne 0,33% à 1,1690 dollar.

Vladimir Poutine
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

