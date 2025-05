Les indices européens consolident dans le calme

(AOF) - L’heure est à la pause pour les principales places européennes qui opèrent une petite consolidation alors que des indices comme le CAC 40 ou l’Eurostoxx 50 viennent d’enchaîner 4 séances consécutives de hausse. En manque de catalyseurs, les investisseurs se sont contentés de l’inflation allemande d’avril qui n’a réservé aucune surprise. Les intervenants se focalisent donc sur l’actualité des entreprises : si Alstom et Burberry sont sanctionnés, Bouygues et Trigano sont entourés. Vers 12h20, le CAC 40 cède 0,61 % à 7825,09 points et l’Eurostoxx 50 recule de 0,56 % à 5385,75 points.

En Europe, Burberry (+12,34% à 928,80 pence) progresse à la Bourse de Londres après avoir renoué avec un résultat opérationnel ajusté positif au deuxième semestre de son exercice 2024/2025. Il s'élève à 67 millions de livres sterling, selon les calculs d'UBS, plus que compensant la perte de 41 millions de livres sterling au premier semestre. Le consensus s'élevait à 52 millions de livres. Cependant, le groupe de luxe reste fragile après avoir connu une chute de son activité sur l'exercice. Les ventes ont reculé de 15% à taux de change constants à 2,461 milliards de livres.

À Paris, Alstom (-15,65% à 19,135 euros) accuse la plus forte baisse au sein de l'indice SBF 120 après l'annonce de prévisions décevantes de cash-flow libre, en parallèle de la présentation de ses résultats en nette progression sur l'exercice 2024-2025. Pour l'exercice en cours, Alstom vise une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5%, une marge d'exploitation ajustée d'environ 7% ainsi qu'un cash-flow libre compris entre 200 et 400 millions d'euros. Le consensus s'élevait à 518 millions d'euros pour le cash-flow libre, selon Oddo.

Dans le haut du palmarès également, les investisseurs apprécient la publication trimestrielle de Bouygues (+ 3,07 % à 38,37 euros). Le conglomérat en a profité pour confirmer ses objectifs annuels. De son côté, Trigano progresse de 6,48 %, à 126,60 euros après avoir dévoilé des résultats semestriels en baisse, mais rassuré sur ses objectifs.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l'inflation du mois d'avril a progressé de 0,4 %, portant la hausse en rythme annuel à 2,1 %. Ces données, conformes aux attentes, étaient respectivement à +0,3 et +2,2 % auparavant.

Cet après-midi, une seule statistique d'importance est programmée aux États-Unis. Il s'agit des stocks hebdomadaires de pétrole.

À la mi-séance, l'euro gagne 0,58% à 1,1252 dollar.