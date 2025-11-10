Les indices européens au beau fixe en espérant la fin du "shutdown"

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini cette première séance de la semaine en nette hausse, portés par les espoirs de la fin du "shutdown" de l'administration fédérale, qui paralyse les Etats-Unis depuis le 1er octobre dernier. Seule statistique majeure du jour, l'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro s'est dégradé en novembre. Côté valeurs, emeis a bondi, finissant à une confortable première place de l'indice SBF 120 après avoir trouvé un accord pour refinancer sa dette. Le CAC 40 a progressé de 1,32% à 8055 points. L'EuroStoxx 50 s'est adjugé 1,84% à 5669 points.

En Europe, Diageo (+5,44% à 1820,50 pence) a brillé après la nomination ce lundi d'un nouveau directeur général et directeur exécutif. Le numéro 1 mondial des spiritueux a jeté son dévolu sur Dave Lewis, un ancien patron Tesco, le plus important distributeur britannique. Il exercera ses nouvelles fonctions à partir du 1er janvier 2026. Cette nomination intervient après la démission de Debra Crew de son poste de directrice générale en juillet dernier. Elle a été remplacée par intérim par Nik Jhangiani, le directeur financier du groupe. Ce dernier continuera d'endosser ce rôle.

emeis (+10,98%, à 14,25 euros) s'est distinguée en tête du SBF 120 au sein d'une séance particulièrement calme au lendemain du week-end et à la veille d'un jour férié qui verra toutefois la Bourse de Paris garder ses portes ouvertes. Les investisseurs saluent l'annonce du refinancement et de l'allongement de la maturité de la dette. Emeis SA, avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers ont arrêté les termes d'un accord de principe portant sur le refinancement de la dette bancaire d'emeis SA et ses filiales Niort94 et Niort95.

Innate Pharma (+22,70% à 1,47 dollar) a caracolé en tête du marché SRD après avoir obtenu une réponse favorable de la FDA concernant l'essai Tellomak. Les données de Phase 2 de l'essai Tellomak dans les LTC ont démontré une activité durable, un profil de tolérance favorable ainsi qu'une amélioration de la qualité de vie des patients. Avec cette réponse de la FDA, la Société progresse vers le lancement de l'étude confirmatoire Tellomak 3 au premier semestre 2026.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro est ressorti à -7,4 en novembre, contre -3,9 attendu, après -5,4 en octobre.

A la clôture, l'euro cède 0,19% à 1,1545 dollar.