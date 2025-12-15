Les indices de Wall Street sont modérés, les investisseurs se préparant à une semaine chargée en données

Indices: Le Dow Jones perd 0,07%, le S&P 500 reste stable, le Nasdaq perd 0,19%

L'entreprise IRobot chute après avoir déposé son bilan

Des rapports clés sur l'emploi et l'inflation sont attendus cette semaine

La candidature de Hassett à la Fed est contestée, selon CNBC

Les principaux indices de Wall Street ont été modérés dans des échanges agités lundi, les investisseurs se préparant à une série de données économiques attendues cette semaine et analysant les commentaires des principaux décideurs de la Réserve fédérale à la recherche d'indices sur les perspectives des taux d'intérêt.

Les traders ont également évalué un rapport selon lequel la candidature du conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, au poste de président de la Fed a rencontré une certaine opposition de la part de proches du président américain Donald Trump.

L'ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh, est un autre candidat de premier plan pour le poste, selon un rapport distinct la semaine dernière.

Les spéculations vont bon train sur les candidats probables alors que le mandat de Jerome Powell s'achève en mai. Les attentes d'un président de la Fed dovish ont alimenté les paris pour des réductions de taux d'intérêt l'année prochaine, malgré l'inflation stagnante et les pressions persistantes sur les prix dans d'autres marchés développés renforçant les appels à des hausses de taux.

"Il est important de se rappeler que le président est l'une des douze personnes qui votent sur la politique, même si son opinion a certainement plus d'importance. Mais il est certain que l'on s'est inquiété du fait que Kevin Hassett était davantage préoccupé par la politique et moins par l'indépendance de la Fed que d'autres candidats", a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers.

À 11:33 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 31,60 points, ou 0,07%, à 48 426,45. Le S&P 500 .SPX est resté stable à 6 827,46, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 45,22 points, soit 0,19%, à 23 149,95.

Six des 11 secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur de la santé .SPXHC ayant gagné 1%. Tesla TSLA.O a gagné 4,3% après que le directeur général Elon Musk a déclaré qu'il testait son robotaxis sans moniteur de sécurité sur le siège du passager avant.

Les valeurs énergétiques .SPNY ont perdu 1,2%, suivant une baisse des prix du brut. O/R

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leurs plus fortes baisses quotidiennes en plus de trois semaines vendredi, alors que les inquiétudes concernant l'inflation et les investissements en IA alimentés par la dette ont éloigné les indices de leurs records.

Ces préoccupations ont pesé sur les actions américaines à plusieurs reprises au cours des trois derniers mois, aidant le STOXX 600 .STOXX européen à surperformer le Nasdaq et le S&P 500 sur une base trimestrielle.

PLÉTHORE DE DONNÉES CETTE SEMAINE

Les chiffres de l'emploi non agricole pour octobre et novembre sont attendus plus tard cette semaine, ainsi que les rapports sur les ventes au détail, l'activité commerciale et l'inflation. Les données sur l'emploi d'octobre ont été retardées par la fermeture du gouvernement au début du trimestre.

Les investisseurs ont également écouté les remarques de plusieurs responsables de la Fed au cours de la journée.

Le président de la Fed de New York, John Williams , a déclaré que la réduction des taux d'intérêt de la banque centrale la semaine dernière la plaçait dans une bonne position, tandis que le gouverneur de la Fed, Stephen Miran , a fait valoir que l'inflation actuelle ne reflétait pas la véritable dynamique de l'offre et de la demande. Les deux responsables sont considérés comme des dovish en matière de politique monétaire.

Parmi les autres valeurs, ServiceNow NOW.N a chuté de 10,5 % à la suite d'un rapport selon lequel la société de cybersécurité est en pourparlers avancés pour acheter la startup Armis.

IRobot IRBT.O a chuté de 73,1 % après que le fabricant d'aspirateurs Roomba se soit placé sous la protection de la loi sur les faillites.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,04 contre 1 sur le NYSE. Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en progression dans un rapport de 1,52 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 22 nouveaux records sur 52 semaines et six nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 111 nouveaux records et 154 nouveaux records à la baisse.