Les indices de Wall Street sont en hausse, les prévisions de baisse des taux d'intérêt demeurant intactes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des transactions de l'après-midi, ajout d'un commentaire d'analyste)

Salesforce chute après des prévisions de chiffre d'affaires en baisse

American Eagle Outfitters s'envole grâce à de fortes prévisions de ventes

Indices: Dow en hausse de 0,7%, S&P 500 en hausse de 0,6%, Nasdaq en hausse de 0,6%

par Caroline Valetkevitch

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en hausse jeudi, les données du marché du travail n'ayant pas modifié les attentes d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ce mois-ci.

Les actions de la société de puces Broadcom AVGO.O , considérée comme un acteur clé de l'intelligence artificielle, étaient en hausse de 1,2% avant ses résultats trimestriels attendus après la cloche de clôture.

Amazon.com AMZN.O a également contribué au marché en augmentant de plus de 3 %, tandis que Meta Platforms META.O a augmenté de plus de 1 %. Des données antérieures ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté plus que prévu la semaine dernière, tandis que l'embauche par les employeurs privés a ralenti en août, preuve supplémentaire que les conditions du marché de l'emploi s'assouplissent.

Toutefois, les investisseurs sont particulièrement attentifs au rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, qui doit être publié vendredi.

"Les données sur le marché du travail que nous allons obtenir - les salaires - demain, je ne vois pas de changement significatif parce que (Le président de la Fed Jerome) Powell nous a effectivement déjà dit que nous aurons une réduction à moins que ce soit vraiment, vraiment hors limites", a déclaré Mike Dickson, responsable de la recherche et des stratégies quantitatives chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 325,18 points, soit 0,72%, à 45 596,41, le S&P 500 .SPX a gagné 36,04 points, soit 0,56%, à 6 484,30 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 124,88 points, soit 0,58%, à 21 622,61.

Les investisseurs évaluent à 95 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base, selon l'outil FedWatch du CME. Ce mouvement était largement attendu après les sombres chiffres de l'emploi de juillet et les commentaires pessimistes de Powell. Limitant certains des gains de la journée, les actions de Salesforce CRM.N ont chuté de 5,2 % après que la société ait prévu des revenus du troisième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street mercredi, signalant une monétisation tardive de sa plateforme d'agent d'intelligence artificielle.

Septembre est historiquement un mois faible pour les actions, avec le S&P 500 perdant 1,5% en moyenne depuis 2000, selon les données de LSEG. Parmi les autres gagnants, les actions d'American Eagle Outfitters AEO.N ont bondi après que la société de vêtements ait prévu des ventes comparables au troisième trimestre supérieures aux estimations mercredi.

Les titres en progression ont été plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 2,08 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 181 nouveaux sommets et 53 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 340 titres ont augmenté et 2 120 ont baissé, les titres en hausse étant plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 1,1 pour 1.