Les indices de Wall Street se redressent sous l'impulsion d'Apple

Les principaux indices boursiers américains se redressent; le Nasdaq gagne 1,4 % et le Russell 2000 1,4 %

Le secteur technologique est celui qui gagne le plus parmi les secteurs du S&P, le secteur des services publics est celui qui perd le plus

L'or et le bitcoin progressent de plus de 2 %; le dollar est à peu près stable, le pétrole brut perd plus de 1 %

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en baisse à ~3,995%

LES INDICES DE WALL STREET SE REDRESSENT AVEC APPLE AUX COMMANDES

Les trois principaux indices de Wall Street ont progressé d'environ 1% lundi, mais alors que la plupart des grands secteurs industriels du S&P 500 ont progressé, c'est la technologie qui a fait le plus gros du travail et Apple AAPL.O a apporté le plus grand soutien d'un seul titre. Les actions du poids lourd du marché, Apple, ont augmenté d'environ 4 %, les recherches des courtiers montrant un optimisme sur la demande pour son nouvel iPhone 17 . L'action a atteint un record intrajournalier, ce qui a porté sa valeur de marché à environ 3,9 billions de dollars.

L'un des secteurs les plus faibles du S&P 500 a été celui des biens de consommation de base, la baisse de 0,8 % des actions de Walmart WMT.N ayant pesé lourdement sur ce secteur.

Les actions du secteur des puces ont également été plus performantes, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie

.SOX ayant progressé de 1,9 %. Les valeurs financières visaient également une deuxième journée consécutive de hausse, les craintes liées au crédit et à la gestion des risques semblant s'apaiser après que le secteur ait été sanctionné la semaine dernière. L'indice bancaire S&P 500 .SPXBK était en hausse de 1,7%.

Après deux jours consécutifs de baisse, l'indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT a également progressé de 1,5 %.

Voici un aperçu de la situation à 11h47 ET/ 1547 GMT

(Sinéad Carew)

