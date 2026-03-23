Les indices de Wall Street se redressent après que Trump a reporté les frappes sur les centrales électriques iraniennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en hausse: Dow 1,38%, S&P 500 1,15%, Nasdaq 1,38%

* L'indice de volatilité CBOE se replie après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines

* Les titres des compagnies aériennes bondissent suite à la chute des prix du pétrole

* Synopsys s'envole après l'annonce d'une prise de participation d'Elliott

(Mise à jour avec les prix et les volumes définitifs) par Sinéad Carew et Purvi Agarwal

Les trois principaux indices boursiers américains ont terminé la séance de lundi en hausse de plus de 1 %, alors que les prix du pétrole ont chuté après que le président Donald Trump a déclaré qu'il avait ordonné à l'armée de reporter les frappes contre les centrales électriques iraniennes à la suite de "conversations productives" avec Téhéran.

Cependant, le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf a publié sur les médias sociaux qu'aucune discussion n'avait eu lieu avec les États-Unis, contredisant l'annonce de Donald Trump selon laquelle les États-Unis et l'Iran s'étaient entretenus au cours de la journée écoulée et que les deux parties avaient conclu "d'importants points d'accord" et qu'un accord pourrait être conclu prochainement pour régler la guerre.

Alors que les actions américaines ont chuté la semaine dernière, elles se sont nettement redressées lundi après que les commentaires de Donald Trump ont fait baisser les prix du pétrole. Les actions avaient baissé plus tôt dans la journée après les menaces d'attaques contre les réseaux électriques israéliens et iraniens.

"On ne sait jamais qui croire, mais il semble que Trump essaie d'entamer des discussions avec quelqu'un en Iran pour résoudre la guerre, malgré les démentis catégoriques de l'Iran. Cela a provoqué un optimisme significatif dans les prix des actions aujourd'hui, avec un marché en forte hausse, bien qu'il soit loin de ses plus hauts niveaux en raison des démentis iraniens", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.

Les prix du pétrole ayant baissé de plus de10 % lundi, les trois principaux indices boursiers de Wall Street ont enregistré leurs plus fortes hausses en une seule journée depuis le 6 février.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 631,00 points, soit 1,38%, à 46 208,47 tandis que le S&P 500 .SPX a gagné 74,52 points, soit 1,15%, à 6 581,00 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 299,15 points, soit 1,38%, à 21 946,76.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , la jauge de la peur à Wall Street, a reculé après avoir atteint 31,04, son plus haut niveau en deux semaines. L'indice a réduit ses pertes pour terminer en baisse de 0,63 points à 26,15.

Les 11 principaux secteurs d'activité du S&P 500 ont tous progressé, avec des gains importants dans les secteurs cycliques tels que la consommation discrétionnaire .SPLRCD , qui a terminé en hausse de 2,46%, tandis que les secteurs défensifs ont été plus faibles avec la santé .SPXHC qui a terminé à peine plus haut et la consommation de base .SPLRCS qui a clôturé en hausse de 0,37%.

"La volatilité devrait se poursuivre et tout dépend du prix du pétrole. Rien d'autre ne compte vraiment pour les gens à court terme. Ainsi, lorsque les prix du pétrole baissent, les actions augmentent et vice versa", a déclaré Bob Doll, directeur des investissements chez Crossmark Global Investments. "Ce qui a le plus augmenté aujourd'hui n'est pas une surprise. Il s'agit d'éléments sensibles sur le plan économique."

Dans le même temps, les investisseurs ont réduit les paris sur une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine à une probabilité d'environ 13 % pour décembre, contre un peu plus de 25 % lors de la session précédente, selon FedWatch de CME Group .

Les opérateurs misaient sur une probabilité d'environ 72 % que les taux restent inchangés à la fin de l'année, après avoir réduit les paris sur des baisses la semaine dernière, la banque centrale ayant adopté un ton hawkish en raison des inquiétudes liées à l'augmentation de l'inflation.

Ainsi, l'indice Russell 2000 .RUT des petites capitalisations a surpassé les indices des grandes capitalisations lundi pour terminer en hausse de 2,3 %. Vendredi, l'indice, qui est sensible à la hausse des taux d'intérêt, avait terminé plus de 10 % en dessous de son record de clôture du 22 janvier, confirmant qu'il était en territoire de correction .

Les actionsdes compagnies aériennes, très sensibles au prix du pétrole en raison du coût du kérosène, ont progressé. Les actions d'Alaska Air ALK.N et de United Airlines UAL.N ont toutes deux augmenté de plus de 4 %, tandis qu'American Airlines

AAL.N a progressé de 3,66 %. Les actions des opérateurs de navires de croisière ont grimpé en flèche, Norwegian Cruise Line

.NCLH.N progressant de plus de 6%, tandis que Carnival Corp

.CCL.N et Viking Holdings .VIK.N ont tous deux grimpé de plus de 5%.

Les banques, qui s'étaient affaiblies pendant le conflit, ont gagné du terrain lundi, l'indice bancaire S&P 500 .SPXBK ajoutant plus de 1% pour enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis le 25 février. JPMorgan Chase JPM.N a gagné 1,2% tandis que Goldman Sachs GS.N a augmenté de 2,2%.

Les investisseurs attendront avec impatience les intervenants de la Fed, les enquêtes sur l'activité des entreprises et le sentiment des consommateurs cette semaine. Parmi les valeurs individuelles, Synopsys SNPS.O a progressé de 2,9 % après que Reuters a rapporté que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a accumulé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans la société d'automatisation de la conception électronique.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,6 contre 1 sur le NYSE, où l'on a enregistré 59 nouveaux sommets et 109 nouveaux creux. Sur le Nasdaq, 3 546 titres ont progressé et 1 229 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,89 contre 1.

L'indice S&P 500 a enregistré 7 nouveaux plus hauts et 8 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 34 nouveaux plus hauts et 154 nouveaux plus bas.

Sur les bourses américaines, environ 20,94 milliards d'actions ont changé de mains, contre une moyenne mobile de 20,68 milliards pour les 20 dernières séances.