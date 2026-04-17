Les indices de Wall Street se redressent après que l'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz était "complètement ouvert"

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* Indices en hausse: Dow 1,14%, S&P 500 0,78%, Nasdaq 1,05%

* Netflix s'effondre après les résultats, le cofondateur Hastings se retire

* Les compagnies aériennes et les croisiéristes bondissent; les stocks de pétrole chutent

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont bondi vendredi après que les investisseurs aient salué la décision de l'Iran d'ouvrir le détroit d'Ormuz à la suite d'un accord de cessez-le-feu conclu au Liban.

Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araqchi, a annoncé dans un message sur X que le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d'Ormuzétait "complètement ouvert" pour le reste de la trêve de 10 jours entre les forces israéliennes et le Hezbollah soutenu par l'Iran, qui a été convenue au Liban.

Cette décision fait suite aux propos du président américain Donald Trump,qui a déclaré que Washington pourrait bientôt conclure un accord de paix pour mettre fin à la guerre avec l'Iran.

"Cette résolution va faire grimper les marchés. Personne de sensé, et certainement pas l'administration, ne fait confiance à ce que dit l'Iran, mais les actions comptent", a déclaré Joseph Trevisani, analyste principal chez FXStreet.

La nouvelle de la reprise de la navigation commerciale à travers la voie navigable a fait chuter les prix du brut LCoc1 de 10,6%. Le secteur de l'énergie du S&P 500 .SPNY a perdu 4,5%, Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N perdant respectivement 5% et 4%.

Les titres des compagnies aériennes ont progressé, American Airlines AAL.O et United Airlines UAL.O bondissant de plus de 7%.

Les croisiéristes Carnival CCL.N et Norwegian Cruise NCLH.N ont augmenté de 8% et 8,5%, respectivement.

L'indice de volatilité CBOE .VIX a atteint son plus bas niveau depuis deux mois et a perdu 0,17 point à 17,77. La perspective d'une désescalade a encouragé les investisseurs à acheter des actifs à risque.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC ont enregistré des clôtures record jeudi. Si les tendances actuelles se maintiennent, la série de gains du Nasdaq s'étendrait à 13 jours, la plus longue depuis janvier 1992.

Les trois indices se sont également dirigés vers leur troisième semaine consécutive de gains.

Le Russell 2000, indice des petites capitalisations , a atteint son premier record intrajournalier depuis l'éclatement du conflit entre les États-Unis et l'Iran, rejoignant ainsi d'autres indices majeurs à des sommets historiques.

A 09:45 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 554,22 points, ou 1,14%, à 49 136,99, le S&P 500 .SPX a gagné 54,59 points, ou 0,78%, à 7 095,87 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 252,37 points, ou 1,05%, à 24 355,07.

Le secteur des technologies de l'information .SPLRCT a été le plus grand stimulant del' indice de référence, tandis que le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD a mené les gains avec une hausse de 2%.

Aucune donnée économique majeure n'étant prévue pour vendredi, les investisseurs se sont concentrés sur les résultats des entreprises.

Netflix NFLX.O a chuté de 10,7 % après avoir annoncé des bénéfices pour le trimestre en cours inférieurs aux attentes. Cette baisse intervient alors que le cofondateur et président de longue date Reed Hastings s'est retiré, mettant fin à un mandat de 29 ans.

Alcoa AA.N a chuté de 9% après que le producteur d'aluminium ait annoncé des bénéfices et des revenus pour le premier trimestre inférieurs aux estimations des analystes, citant des coûts élevés et une demande en baisse.

Fifth Third Bancorp FITB.O a augmenté de 1,2 % après avoir publié ses bénéfices du premier trimestre.

Les commentaires des banques centrales seront également au centre de l'attention, avec Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, Tom Barkin, président de la Fed de Richmond, et Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, qui devraient s'exprimer.

Toutefois, les récentes remarques des responsables de la Fed n'ont eu qu'un impact limité sur les prévisions de taux.

Les marchés évaluent actuellement à 60 % la probabilité que la banque centrale réduise les taux d'intérêt en décembre, sur la base des prix des contrats à terme sur les fonds fédéraux. Selon les données compilées par le LSEG, il s'agit d'un changement radical par rapport aux 20 % de chances enregistrés plus tôt dans la séance.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,94 contre 1 sur le NYSE et de 3,91 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 23 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 123 nouveaux sommets et 11 nouveaux planchers.