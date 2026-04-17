Les indices de Wall Street se redressent après que l'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz était "complètement ouvert"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en hausse: Dow 1,97%, S&P 500 1,28%, Nasdaq 1,62%

* Netflix s'effondre après la publication de ses résultats, le cofondateur Hastings se retire

* Les compagnies aériennes et les croisiéristes bondissent; les stocks de pétrole chutent

(Mise à jour en fin de matinée) par Niket Nishant et Avinash P

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont atteint leurs plus hauts niveaux historiques vendredi, tandis que le Dow Jones a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux mois, les investisseurs ayant salué la décision de l'Iran d'ouvrir le détroit d'Ormuz.

Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré sur le site que le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d'Ormuz était "complètement ouvert" jusqu'à la fin de la trêve de dix jours entre les forces israéliennes et le Hezbollah, soutenu par l'Iran, qui a été conclue au Liban.

Cette annoncefait suite aux propos du président américain Donald Trump, qui a déclaré que Washington pourrait bientôt conclure un accord de paix pour mettre fin à la guerre avec l'Iran.

Les marchés étant de plus en plus convaincus que la fin de la guerre est proche, les prix du pétrole ont chuté de plus de 11 %, ce qui a atténué les craintes d'inflation. Le détroit d'Ormuz est une voie d'eau vitale pour les flux mondiaux de pétrole.

"L'ouverture du détroit d'Ormuz est une étape cruciale vers la normalisation du transit par cette voie d'eau. Mais la portée de cette réouverture est limitée", a déclaré James Reilly, économiste principal des marchés chez Capital Economics.

"Cela dit, il s'agit d'une étape importante et nécessaire pour potentiellement mettre fin à la guerre."

Le secteur de l'énergie du S&P 500 .SPNY a glissé de 4,8% , Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N ayant perdu respectivement 5,7% et 4,5%.

Les titres des compagnies aériennes ont progressé, American Airlines AAL.O et United Airlines UAL.O bondissant de plus de 7%.

Les croisiéristes Carnival CCL.N et Norwegian Cruise Line NCLH.N ont progressé respectivement de 8,7% et 7,5%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX a atteint son plus bas niveau depuis deux mois et a perdu 0,97 point à 16,97.

À 11:31 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 958,20 points, ou 1,97%, à 49 537,12, le S&P 500 .SPX a gagné 90,30 points, ou 1,28%, à 7 131,58 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 391,43 points, ou 1,62%, à 24 494,14.

Les trois indices se dirigeaient vers leur troisième semaine consécutive de hausse. Le Nasdaq Composite .IXIC était en passe d'étendre sa série de gains à 13 jours,sa plus longue depuis janvier 1992.

Le Russell 2000, un indice de petite capitalisation, a atteint son premier record intrajournalier depuis l'éclatement du conflit entre les États-Unis et l'Iran .

Certains analystes ont toutefois souligné que les navires qui tentent de traverser le détroit d'Ormuz se heurtent toujours à des problèmes logistiques.

"Les opérateurs de navires sont toujours confrontés à des primes d'assurance astronomiques contre les risques de guerre, à des dangers potentiels liés aux mines et à l'incertitude quant à l'application de la loi", a déclaré Erik Bethel, partenaire général de la société d'investissement Mare Liberum, spécialisée dans le secteur maritime.

Netflix NFLX.O a chuté de 9,6 % après avoir annoncé des bénéfices pour le trimestre en cours inférieurs aux attentes. Cette baisse intervient alors que le cofondateur et président de longue date Reed Hastings s'est retiré, mettant fin à un mandat de 29 ans.

Alcoa AA.N a chuté de 7,9% après que le producteur d'aluminium ait annoncé des bénéfices et des revenus pour le premier trimestre inférieurs aux estimations des analystes, citant des coûts élevés et une demande en baisse.

Fifth Third Bancorp FITB.O a augmenté de 1,2% après avoir publié ses bénéfices du premier trimestre.

Les marchés évaluent actuellement à 50 % la probabilité que la banque centrale réduise ses taux d'intérêt en décembre, en se basant sur les prix des contrats à terme sur les fonds fédéraux. Cela marque un changement radical par rapport aux 20 % de chances plus tôt dans la session, selon les données compilées par le LSEG.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 4,38 contre 1 surle NYSE et de 3,62 contre 1sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré38 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré188 nouveaux sommets et22 nouveaux planchers.