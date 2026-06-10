Les indices de Wall Street reculent de 1 %, pénalisés par le secteur technologique et les inquiétudes concernant le Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur les échanges de l'après-midi)

* Les données sur les prix à la consommation du mois de mai sont globalement conformes aux estimations

* Super Micro Computer recule après avoir annoncé un plan de levée de fonds de 7 milliards de dollars

* Les actions du secteur du transport routier reculent après le lancement par Amazon d'une offre de fret LTL

* Les indices sont en baisse: Dow Jones de 1,4 %, S&P 500 de 1,2 %, Nasdaq de 1,5 %

par Caroline Valetkevitch et Joel Jose

Les trois principaux indices boursiers américains ont reculé de plus de 1 % mercredi après-midi, les actions des fabricants de puces électroniques prolongeant leurs récentes baisses et les tensions renouvelées entre les États-Unis et l'Iran venant aggraver l'incertitude des investisseurs.

Le président Donald Trump a déclaré que l' américaine attaquerait à nouveau l'Iran « très durement » à la suite de l'un des échanges de tirs les plus importants de la nuit depuis le cessez-le-feu d'avril dans la guerre au Moyen-Orient.

Un indice des .SOX du secteur des semi-conducteurs a reculé de 2,6 %. Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O figuraient parmi les principaux freins à la progression du S&P 500, tandis que l'indice technologique du S&P 500 .SPLRCT reculait de 1,1 %. Les investisseurs s'inquiètent des valorisations élevées dans ce secteur. L'indice de volatilité Cboe .VIX a prolongé la hausse de lundi, la volatilité s'étant accentuée ces derniers jours.

Les investisseurs continuaient de prendre quelques bénéfices dans le secteur technologique, a déclaré Tom Hainlin, stratège en investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

De plus, les investisseurs « anticipent désormais une hausse des taux d'intérêt » à la suite des récentes données économiques et s'inquiètent également de la guerre, a-t-il ajouté.

« Ce conflit pourrait se prolonger jusqu'au milieu ou à la fin de l'été », a-t-il déclaré.

La Réserve fédérale devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d'intérêt lors de sa réunion de politique monétaire de juin. Les investisseurs anticipent au moins une hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 721,32 points, soit 1,42 %, à 50 150,79, le S&P 500 .SPX a perdu 87,78 points, soit 1,19 %, à 7 298,87 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 382,36 points, soit 1,49 %, à 25 296,35.

Le rapport sur l'emploi américain publié vendredi s'est révélé meilleur que prévu. Mercredi, les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 4,2 % sur les 12 mois jusqu'en mai, soit la plus forte hausse depuis avril 2023, selon les données publiées sur , le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper le prix de l'essence et d'autres produits énergétiques.

Le rythme de la hausse était toutefois conforme aux prévisions, selon un sondage Reuters auprès d'économistes. Parmi les autres titres en baisse, Super Micro Computer SMCI.O a chuté de 20,9 % après avoir annoncé son intention de lever 7 milliards de dollars par le biais d'une série d'opérations de financement par actions et liées à des actions afin de financer l'achat de composants pour répondre à la demande croissante de serveurs d'IA.

La rotation hors des actions technologiques très prisées a profité à d'autres secteurs du marché qui avaient pris du retard cette année, notamment la santé, l'immobilier et les biens de consommation courante. L'introduction en bourse très médiatisée de SpaceX SPCX.O vendredi, d'une valeur de 1 750 milliards de dollars et visant une levée de fonds record de 75 milliards de dollars, pourrait également peser sur les actions américaines alors que les inquiétudes grandissent quant à un optimisme excessif dans le secteur technologique. Parmi les autres titres en mouvement, les actions des sociétés de transport routier XPO XPO.N , J.B. Hunt JBHT.O et Old Dominion ODFL.O ont également reculé après l'annonce par Amazon AMZN.O de l'expansion de ses services de fret en chargement partiel aux États-Unis. Le secteur de l'industrie

.SPLRCI a mené la baisse parmi les secteurs.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,41 pour 1. On a enregistré 168 nouveaux plus hauts et 103 nouveaux plus bas à la NYSE. Sur le Nasdaq, 2 038 titres ont progressé et 2 729 ont reculé, les titres en baisse dépassant les titres en hausse dans un rapport de 1,34 pour 1.