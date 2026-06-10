Le chiffre d'affaires d'Oracle dépasse de justesse les prévisions, malgré les inquiétudes liées à l'expansion de l'IA financée par l'endettement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 3 à 6)

ORCL.N , le groupe Oracle, a annoncé mercredi un chiffre d'affaires au quatrième trimestre qui a légèrement dépassé les attentes de Wall Street, dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant ses dépenses et les bouleversements liés à l'intelligence artificielle qui affectent la demande en logiciels traditionnels.

L'action de la société de cloud computing a chuté de 5% en séance prolongée, après avoir annoncé son intention de lever près de 40 milliards de dollars par le biais d'un financement combinant dette et capitaux propres au cours de l'exercice 2027. Ce montant inclut l'émission d'actions sur le marché de 20 milliards de dollars précédemment annoncée.

Les investisseurs ont examiné de près le développement de l'infrastructure d'IA d'Oracle alors que sa dette augmente. La société avait déclaré en février qu'elle prévoyait de lever jusqu'à 50 milliards de dollars cette année par le biais d'une combinaison de ventes de titres de créance et d'actions.

Les résultats d'Oracle risquent d'amplifier les inquiétudes des investisseurs concernant la perturbation de la demande de logiciels traditionnels induite par l'IA et le niveau élevé d'endettement figurant au bilan de la société.

Le secteur des logiciels est confronté aux inquiétudes croissantes des investisseurs quant au fait que les outils d'IA pourraient détourner les entreprises clientes des logiciels traditionnels en prenant en charge des tâches autrefois effectuées par leurs produits.

Oracle a déclaré un chiffre d'affaires total de 19,18 milliards de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 19,10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les obligations de performance restantes, un indicateur clé des revenus contractuels futurs, ont augmenté de 15,4% pour atteindre 638 milliards de dollars, dépassant les estimations de Visible Alpha qui s'élevaient à 592,52 milliards de dollars.

Son bénéfice ajusté de 2,11 dollars par action pour le quatrième trimestre a dépassé les attentes de 1,96 dollar.