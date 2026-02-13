Les indices de Wall Street progressent grâce à la stabilité du secteur technologique et au ralentissement de l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 0,33%, S&P 500 0,48%, Nasdaq 0,35%

L'inflation américaine augmente moins que prévu en janvier

Le S&P 500 et le Dow se dirigent vers leur plus forte baisse hebdomadaire depuis novembre

Applied Materials bondit après des prévisions de résultats positifs pour le deuxième trimestre

(Mise à jour des prix en fin d'après-midi) par Sinéad Carew et Twesha Dikshit

Les actions américaines ont légèrement augmenté vendredi après un début de journée agité, alors que le refroidissement des données sur l'inflation a soutenu les paris sur la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale et que les actions technologiques se sont stabilisées après des séances en dents de scie alimentées par les craintes de perturbations liées à l'IA.

L'indice technologique .SPLRCT ayant perdu 2,7 % lors de la séance précédente, le S&P 500 était en passe d'enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis décembre, tandis que le Dow Jones est en passe de connaître sa plus forte perte hebdomadaire depuis novembre. Le Nasdaq, à forte composante technologique, s'apprêtait à enregistrer sa deuxième perte hebdomadaire consécutive de plus de 1 %.

Les données de vendredi ont montré que les prix à la consommation américains ont augmenté moins que prévu en janvier, ce qui a incité les traders à augmenter légèrement les chances d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt en juin à 50,2 % contre 48,9 % et à augmenter les paris pour une baisse de 2 crans à 16 % contre 12,6 %, selon l'outil FedWatch du CME Group .

"En fin de compte, c'est un bon chiffre. Il suggère que nous sommes toujours loin de l'objectif de la Fed de 2 %, mais l'inflation ne s'accélère pas et peut-être que nous commençons à voir un peu plus clair en termes d'inflation tarifaire. C'est toujours évident, mais cela se modère", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

A 14h28, le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 161,40 points, soit 0,33%, à 49 613,38, le S&P 500 .SPX a gagné 32,89 points, soit 0,48%, à 6 865,65 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 78,72 points, soit 0,35%, à 22 675,87.

Les marchés boursiers se sont éloignés de leurs niveaux record récemment, laperturbation induite par l'IA ayant alimenté une chute dans les secteurs , allant des logiciels aux assurances en passant par les entreprises de camionnage. Toutefois, l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a progressé de plus de 1 % vendredi, tandis que le secteur technologique du S&P 500 a enregistré une légère hausse de 0,06 %.

Les données sur l'inflation de vendredi ont encouragé les investisseurs à espérer une réduction des taux de la Fed après que les données sur l'emploi de janvier, plus fortes que prévu, de mercredi aient semé le doute.

Mais dans le contexte des inquiétudes liées à l'IA, des élections américaines de mi-mandat en novembre et du remplacement attendu du président de la Fed Jerome Powell par Kevin Warsh en mai, Phil Orlando, stratégiste en chef du marché chez Federated Hermes, a prédit un marché plus agité à l'avenir.

"Dans les données de ce matin, l'inflation était meilleure que prévu et nous pensons que la trajectoire continue de baisser", a déclaré Orlando. Il a ajouté qu'historiquement, lorsqu'une transition à la tête de la Fed a lieu au cours d'une année de mi-mandat, le marché a touché une "poche d'air à deux chiffres à chaque fois que cela s'est produit".

En ce qui concerne la volatilité, l'indice de volatilité du Cboe .VIX , également connu sous le nom de jauge de la peur de Wall Street, a atteint un plus haut d'une semaine de 22,40 points plus tôt dans la journée avant de tomber à un plus bas de 18,92. Il était en dernier lieu en baisse de 1,21 points à 19,59.

Les valeurs technologiques ont été mitigées, Nvidia

NVDA.O ayant le plus pesé sur le marché, suivi d'Apple Inc

AAPL.O , tandis qu'Applied Materials AMAT.O et Microsoft

MSFT.O ont été les plus performants.

Les secteurs défensifs des services publics .SPLRCU et de l'immobilier .SPLRCR ont été les plus grands gagnants du S&P 500 parmi ses 11 principaux indices sectoriels

Le secteur de la santé .SPXHC a également été stimulé par Dexcom DXCM.O et Moderna MRNA.O qui ont tous deux augmenté de plus de 8% après la publication de leurs résultats du quatrième trimestre.

Les actions d'Applied Materials ont progressé de 9,4 % après que la société d'équipement de fabrication de puces a annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes de Wall Street pour le deuxième trimestre.

Le fournisseur d'équipements de réseau Arista Networks ANET.N a gagné 5,7 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes.

Le conseiller commercial de la Maison Blanche, Peter Navarro, a déclaré que les informations selon lesquelles l'administration prévoyait de réduire les droits de douane sur l'acier et l'aluminium n'étaient pas fondées.

Néanmoins, certains sidérurgistes ont chuté, Nucor NUE.N perdant 2,8% et Steel Dynamics STLD.O perdant 3,8%. Le producteur d'aluminium Alcoa AA.N a également chuté de plus de 1%, tandis que Century Aluminum CENX.O a dégringolé de plus de 9%.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,27 contre 1 sur le NYSE, où l'on a enregistré 350 nouveaux sommets et 74 nouveaux creux. Sur le Nasdaq, 3 442 titres ont progressé et 1 226 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,81 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 34 nouveaux records sur 52 semaines et 6 nouveaux records à la baisse.