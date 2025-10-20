Les indices de Wall Street progressent de plus de 1 %, avec des gains dans la plupart des secteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour dans les premières heures d'ouverture des marchés)

*

Les principaux indices boursiers américains se redressent; Nasdaq en hausse de ~1,4%, Russell 2000 en hausse de ~2%

*

Les services de communication gagnent le plus parmi les secteurs de l'indice S&P, les biens de consommation de base sont les plus perdants

*

L'or augmente de plus de 2 %, le bitcoin de 1,9 %; le dollar est en hausse, le pétrole brut s'établit à son plus bas niveau depuis 5 mois

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en baisse à ~3,98%

LES INDICES DE WALL STREET AUGMENTENT DE 1% AVEC DES GAINS DANS LA PLUPART DES SECTEURS

Les trois principaux indices de Wall Street ont terminé en hausse de plus de 1% lundi, le S&P 500 .SPX , le Nasdaq Composite .IXIC et le Dow .DJI enregistrant leurs plus fortes hausses quotidiennes depuis une semaine, se rapprochant de leurs récents records de clôture, mais sans y parvenir. Le Nasdaq était en tête avec un gain de 1,4%. L'indice de référence S&P 500 a été soutenu par de nombreux suspects habituels, Apple AAPL.O fournissant le plus grand coup de pouce grâce à l'optimisme concernant la demande pour son dernier iPhone . Apple a atteint un niveau record, s'approchant de la barre des 4 000 milliards de dollars de valeur de marché, mais terminant la journée autour de 3 890 milliards de dollars. Amazon.com AMZN.O a fourni le deuxième plus grand coup de pouce, clôturant en hausse de 1,6 %, même si son unité de services en nuage AWS a eu du mal à se remettre lundi d'une panne généralisée qui a mis hors service des milliers de sites Web ainsi que certaines des applications les plus populaires au monde - Snapchat et Reddit - et a perturbé les entreprises à l'échelle mondiale.

Parmi les 11 indices sectoriels de l'indice de référence, neuf ont progressé de 1 % ou plus, seuls deux étant dans le rouge. Les secteurs de la consommation de base .SPLRCS et des services publics .SPLRCU ont chacun reculé d'environ 0,1%.

La reprise a également touché les petites capitalisations, le Russell 2000 .RUT ayant bondi de près de 2 %. Même les valeurs financières ont été recherchées après avoir vacillé la semaine dernière en raison des inquiétudes liées au crédit. L'indice bancaire S&P 500 .SPXBK a augmenté d'un peu moins de 2 %, tandis que l'indice bancaire régional KBW a progressé de plus de 2 %.

Voici un aperçu de la situation à la clôture:

(Sinéad Carew)

