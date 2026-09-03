Les indices de Wall Street progressent après que Christopher Waller, de la Fed, a déclaré qu'il pourrait se prononcer en faveur d'un maintien des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,74%, S&P 500 +0,54%, Nasdaq +0,61%

* Broadcom recule après avoir publié des prévisions en deçà des attentes élevées en matière d’IA

* La forte hausse de Snowflake tire les valeurs du secteur des logiciels vers le haut

* Les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi de vendredi pour avoir des indices sur les taux de la Fed

(Mises à jour après l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en hausse jeudi après que Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, a déclaré qu’il pourrait se prononcer en faveur d’un maintien des taux inchangés ce mois-ci si les données confirmaient un apaisement des pressions sur les prix.

Ces propos ont incité les traders à réduire leurs paris sur une hausse des taux et pourraient dissiper le pessimisme qui règne sur les marchés à la suite des derniers échanges militaires entre les États-Unis et l’Iran.

« Ma décision concernant l'orientation appropriée de la politique monétaire sera fortement influencée par ce que nous apprendrons sur l'inflation du mois d'août », a déclaré Christopher Waller lors d'une intervention lors d'un événement Reuters NEXT Newsmaker à Washington.

« Si les progrès se poursuivent vers notre objectif de 2 %, je suis disposé à soutenir le maintien du taux directeur à son niveau actuel », a ajouté Christopher Waller.

Mais les coûts d’emprunt pourraient devoir augmenter si les données sur l’inflation montrent que les pressions sur les prix persistent, a-t-il ajouté. Les opérateurs tablent toujours sur une probabilité de près de 48% d’une hausse ce mois-ci, selon l’outil CME FedWatch.

« Je m’attends à un mois de septembre assez mouvementé. C’est tout simplement la saison des montagnes russes », a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

La volatilité avant les élections de mi-mandat et une liquidité potentiellement plus faible en septembre créent « un contexte propice à des réactions excessives de la part des investisseurs et à des fluctuations du marché »,a-t-elleajouté.

Les investisseurs, avides de catalyseurs positifs, attendent désormais avec impatience les chiffres de l'emploi de vendredi, mais certains ont mis en garde contre une importance excessive accordée à ce rapport, le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, ayant indiqué que la maîtrise de l'inflation restait sa priorité absolue.

Un conflit prolongé au Moyen-Orient pourrait également compliquer davantage les perspectives en matière de taux, en aggravant les pressions inflationnistes. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,49% jeudi, enregistrant ainsi leur quatrième journée consécutive de hausse.

« Le pétrole a reconstitué une certaine prime géopolitique, créant un nouveau casse-tête inflationniste potentiel à un moment où les marchés débattent déjà de la nécessité d’une hausse des taux américains », a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

À 9h34 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 394,74 points, soit 0,74%, à 53.456,69, le S&P 500 .SPX gagnait 41,29 points, soit 0,54%, à 7.707,89 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 160,20 points, soit 0,61%, à 26.378,03.

Broadcom AVGO.O a chuté de 5,26% après queses prévisions de chiffre d'affairespour le quatrième trimestre se sont révélées inférieures aux attentes élevées de Wall Street, soulignant que les entreprises au cœur du développement de l'IA ont la barre très haute à franchir.

Snowflake SNOW.N a bondi de 25,17% après avoir annoncé des prévisions de chiffre d’affaires annuel solides , ce qui a redonné confiance à l’ensemble du secteur des logiciels. ServiceNow NOW.N a progressé de 5,43%, tandis que Salesforce

CRM.N et Adobe ADBE.O ont respectivement gagné environ 3,14% et 3,62%.

Les risques géopolitiques assombrissant les perspectives et le calendrier des résultats n’offrant que peu de catalyseurs clairs, les investisseurs pourraient avoir peu de raisons de faire grimper significativement les cours ce mois-ci.

Selon Jakub Rochlitz, analyste chez eToro, neuf des 40 plus fortes baisses de l’histoire de l’indice S&P 500 se sont produites au mois de septembre.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse selon un ratio de 3,33 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,36 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a affiché neuf nouveaux plus hauts sur 52 semaines et deux nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 29 nouveaux plus hauts et 28 nouveaux plus bas.