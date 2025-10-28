Les indices de Wall Street grimpent en raison de l'optimisme suscité par les bénéfices ; Nvidia progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des transactions de l'après-midi)

Apple franchit pour la première fois la barre des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

Microsoft progresse après l'accord de restructuration d'OpenAI

Indices: Dow Jones en hausse de 0,7 %, S&P 500 en hausse de 0,4 %, Nasdaq en hausse de 1 %

par Caroline Valetkevitch

Les actions américaines étaient en hausse dans les échanges de l'après-midi mardi, les actions de Nvidia ayant augmenté et les investisseurs étant généralement optimistes quant aux bénéfices des entreprises avant les résultats clés de sociétés, dont Apple AAPL.O , cette semaine. Les actions de Nvidia NVDA.O ont augmenté de 4,1%. Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que l'entreprise allait construire sept superordinateurs pour le ministère américain de l'énergie, et que l'entreprise avait 500 milliards de dollars de réservations pour ses puces d'intelligence artificielle. Plus tôt, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il rencontrerait Huang .

L'action Microsoft MSFT.O a gagné 2,4 % après que la société a conclu un accord qui permet à OpenAI de se restructurer en une société d'utilité publique tout en donnant à Microsoft une participation de 27 % dans le fabricant de ChatGPT. Les actions d'Apple sont restées pratiquement inchangées après que la société a franchi pour la première fois la barre des 4 000 milliards de dollars en valeur de marché plus tôt dans la journée. La société doit publier ses résultats trimestriels jeudi. Microsoft, Alphabet GOOGL.O , Amazon

AMZN.O et Meta Platforms META.O devraient également présenter leurs résultats cette semaine. Les investisseurs sont impatients d'obtenir des détails de la part des entreprises sur les dépenses en matière d'intelligence artificielle. "La dynamique et les bénéfices poussent le marché à la hausse", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities à New York, ajoutant qu'il y a également "de l'enthousiasme pour le voyage de Donald Trump en Asie".

"Les bénéfices ont été bons", a-t-il ajouté. "Bien sûr, nous attendons les grandes valeurs technologiques." Mardi, à Tokyo, Donald Trump a fait l'éloge de la première femme dirigeante du Japon, Sanae Takaichi. Ils ont signé un accord visant à renforcer l'approvisionnement en minéraux essentiels et en terres rares, alors que leurs nations cherchent à réduire la domination de la Chine dans certains domaines des composants électroniques clés.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 346,20 points, soit 0,73%, à 47 890,00, le S&P 500 .SPX a gagné 29,56 points, soit 0,43%, à 6 904,72, et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 225,51 points, soit 0,95%, à 23 862,96. United Parcel Service UPS.N a prévu pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, et ses actions ont progressé de 7,8%. Son rival FedEx FDX.N a ajouté 1,5%.

AUGMENTATION DES BÉNÉFICES TRIMESTRIELS

Les bénéfices du troisième trimestre pour les sociétés du S&P 500 sont estimés avoir augmenté de 10,5 % par rapport à l'année précédente, contre 8,8 % au début du mois, selon les données de LSEG. Le gouvernement américain est fermé depuis près d'un mois, ce qui a retardé la publication de données économiques cruciales et contraint les opérateurs à s'en remettre aux communiqués privés et aux annonces des entreprises. Mais une estimation préliminaire du rapport national sur l'emploi d'ADP a montré que l'économie américaine a créé en moyenne 14 250 emplois au cours des quatre semaines qui se sont achevées le 11 octobre.

Les investisseurs ont également examiné les rapports sur les licenciements de sociétés telles qu'Amazon AMZN.O , Paramount PSKY.O et UPS.

La Réserve fédérale devrait annoncer cette semaine une baisse des taux d'intérêt. Les investisseurs seront impatients d'obtenir des détails sur les perspectives en matière de taux. Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,13 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 504 nouveaux sommets et 89 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 086 titres ont augmenté et 2 535 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion de 1,22 contre 1.