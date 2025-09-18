 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les indices de Wall Street grimpent avec la technologie en tête
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 22:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices américains: Nasdaq, S&P 500, Dow, Russell 2000: records de clôture

*

Le secteur technologique est en tête des gains du S&P, le secteur de la consommation de base est le plus grand perdant

*

Le dollar augmente de ~0,4 %, le pétrole brut chute de 0,8 %; l'or baisse de 0,4 %; le bitcoin augmente de ~1,6 %

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans augmente à ~4,11 %

18 septembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante

LES INDICES DE WALL STREET REGORGENT DE RECORDS, LA TECHNOLOGIE EN TÊTE

Les indices boursiers américains ont terminé en hausse jeudi, le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, étant à l'origine des gains et affichant un record de clôture à . Le secteur technologique .SPLRCT a de loin donné le plus grand coup de pouce à l'indice S&P 500

.SPX , qui a également enregistré une clôture record, tout comme l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI .

Ces gains sont intervenus au lendemain de la première baisse des taux d'intérêt de l'année décidée par la Réserve fédérale américaine, qui a annoncé d'autres baisses à venir.

L'assouplissement de la politique monétaire a entraîné une forte surperformance des petites capitalisations, qui sont particulièrement sensibles aux niveaux des taux d'intérêt car elles dépendent beaucoup de l'emprunt. Le Russell 2000 .RUT a clôturé en hausse de 2,5 % et a enregistré son premier record de clôture depuis novembre 2021. Toutefois, une note de prudence a été apportée par les prix du pétrole , qui ont baissé d'environ 0,8 %. Alors quela baisse des coûts d'emprunt stimule généralement la demande de pétrole et pousse les prix à la hausse, les traders restent préoccupés par les perspectives économiques américaines.

Parmi les 11 indices sectoriels du S&P 500, seuls sept ont gagné du terrain, avec une hausse de 1,4 % pour les technologies et le leader des puces d'intelligence artificielle et poids lourd du marché Nvidia NVDA.O , suivi par Intel INTC.O , qui a terminé en hausse de 22 % le jour après l'annonce d'un accord (). L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a surperformé avec une progression de 3,6%.

Le secteur industriel .SPLRCI , qui a progressé de 1,1 %, a été le deuxième secteur le plus performant, tandis que les autres ont fait pâle figure.

Le secteur le plus à la traîne a été celui des biens de consommation de base défensifs .SPLRCS , qui a chuté de 1 % sur la journée, Monster Beverage MNST.O et les sociétés de tabac Philip Morris PM.N et Altria MO.N ayant été les plus à la traîne.

Voici l'instantané de la clôture:

(Sinéad Carew)

*****

PLUS TÔT SUR LES MARCHÉS EN DIRECT:

LE POINT DE VUE DE BANNISTER, DE STIFEL, EST DIFFÉRENT CLIQUEZ ICI L'EUROPE IMPLIQUE PEU D'IMPACT DE LA FRÉQUENCE DES RAPPORTS FINANCIERS CLIQUEZ ICI

POT AND SOLAR: THE ETFS SMOKING THE S&P 500 THIS QUARTER CLIQUEZ ICI TOUT EST DANS LE TEMPS: LES RÉCLAMATIONS D'UPBEAT, LES CHIFFRES DE LA FED DE PHILLY SUIVENT LA PREMIÈRE RÉDUCTION DES TAUX EN 2025 CLIQUEZ ICI LE NASDAQ EN TÊTE DE WALL STREET AVEC L'AIDE DES POIDS LOURDS DES PUCES CLIQUEZ ICI NVIDIA S'APPRÊTE À DONNER À INTEL SON PLUS GRAND COUP DE POUCE DEPUIS DES DÉCENNIES CLIQUEZ ICI EN CHUTE LIBRE: LES TARIFS DOUANIERS PÈSENT SUR LES EXPORTATIONS DE MONTRES SUISSES CLIQUEZ ICI L'EUROPE SOUTENUE PAR LA BAISSE DES TAUX FÉDÉRAUX CLIQUEZ ICI EUROPE AVANT LA CLOCHE: LES FUTURES EN HAUSSE APRÈS LA BAISSE DES TAUX FÉDÉRAUX CLIQUEZ ICI IL Y A DES SEMAINES DE LA FED OÙ IL SE PASSE DES DÉCENNIES CLIQUEZ ICI

