Les indices de Wall Street finissent en hausse, les investisseurs prenant en compte les données sur l'inflation

Les chiffres de l'indice PCE du mois d'août sont conformes aux attentes

Les actions de Costco en baisse

Les actions du fabricant de camions Paccar en hausse alors que Trump impose de nouveaux tarifs douaniers

par Caroline Valetkevitch

Les actions américaines ont terminé en hausse vendredi après la publication de données sur l'inflation en ligne avec les attentes, mais les indices ont affiché des pertes pour la semaine.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,3 % en août, ce qui correspond aux estimations des économistes interrogés par Reuters. Au cours des 12 mois précédant le mois d'août, l'inflation des PCE a augmenté de 2,7 % après avoir progressé de 2,6 % en juillet. La vigueur des dépenses de consommation aux États-Unis en août a souligné la résistance de l'économie.

Les acteurs du marché ont été préoccupés par les données économiques cette semaine, mettant en balance les signes d'une économie plus forte et les attentes de nouvelles réductions des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale. La semaine dernière, la Fed a réduit ses taux pour la première fois depuis décembre.

Les investisseurs s'interrogent sur la voie que suivra la Fed à partir de maintenant et se préparent à la fin du trimestre, a déclaré Bruce Zaro, directeur général de Granite Wealth Management à Plymouth, dans le Massachusetts.

"Pour moi, c'est typique de la poudre aux yeux de fin de trimestre... Vous allez avoir une certaine volatilité pendant cette période et dans les semaines suivantes parce que vous avez des bénéfices à venir", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, les actions du fabricant de camions Paccar

PCAR.O , qui fabrique la plupart de ses camions pour le marché américain, ont augmenté, un jour après que le président Donald Trump a dévoilé de nouveaux droits de douane à l'importation, y compris sur les camions lourds, les produits pharmaceutiques de marque, les armoires de cuisine et les vanités de salle de bain , ainsi que les meubles rembourrés. Le fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N a également progressé.

Les actions d'Electronic Arts EA.O ont bondi après des informations selon lesquelles la société était en pourparlers avancés en vue d'une privatisation.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 38,82 points, soit 0,59%, pour terminer à 6 643,68 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 97,74 points, soit 0,44%, pour atteindre 22 482,44. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 303,56 points, soit 0,66%, à 46 250,88.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré, lors d'une interview accordée à Bloomberg Television, qu'il avait très peu confiance dans les prévisions d'inflation, car les tarifs douaniers continuent d'avoir un impact sur l'économie.

Les investisseurs se préparent également à une éventuelle fermeture du gouvernement, qui pourrait perturber la publication des données et ajouter de l'incertitude aux marchés.

Costco Wholesale COST.O a chuté après la publication de ses résultats trimestriels.